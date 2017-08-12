القاهرة - سامي عبدالفتاح

حسم رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور أمره بشأن مسألة المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وبعد تردد أنباء قوية عن تولي ايهاب جلال والمستقيل من المقاصة للمهمة، حيث اعلن مرتضى أنه لا تفكير في التعاقد مع مدرب مصري لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، حيث يتم الاتفاق مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق.

ويفاضل مجلس الزمالك بين البلجيكي فرانكي فيركواتيرين المدير الفني السابق لأندرلخت البلجيكي والثنائي السويدي إيريك هامرين وهانز باك، حيث يختار المجلس أحدهما لقيادة الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة.

وكان نجوم الزمالك القدامى قد تحفظوا بشأن تعيين جلال مديرا فنيا للفريق بعد الاتفاق معه في الفترة الأخيرة.

وجاء رأي أعضاء مجلس الإدارة منقسما حول الأمر ليتم اتخاذ القرار بالتراجع عن إتمام التعاقد الرسمي مع المدير الفني السابق للمقاصة والمفاضلة بين الأجانب، وقبل مرتضى بالتراجع، حتى لا يخسر المزيد من نجوم الكرة القدامى في الزمالك، مع قرب انتخابات مجلس الادارة.

في شأن متصل، أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، انه لا توجد نية للتخلي عن الخماسي: معروف يوسف، محمد إبراهيم، طارق حامد، أحمد الشناوي وعلي جبر، وان أيا منهم ليس للبيع للحفاظ على قوام الفريق.

ويتضح من تصريح مرتضى «الابن» ان باقي نجوم الزمالك الذين لم يذكرهم، هم للبيع، وأبرزهم شيكابالا وباسم مرسي وايمن حفني والونش وجنش.

وشدد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على أن أي عروض ستصل لهؤلاء اللاعبين سيتم رفضها، من قبل مجلس الإدارة.

وفي نفس السياق، أكد مرتضى منصور أنه لن تتم الموافقة على رحيل أي لاعب من الفريق مجانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف منصور أن الزمالك كما هو حريص على لاعبيه، فإنه حريص أيضا على عدم رحيل أي لاعب وهو غاضب من النادي.

ولفت إلى موافقة المدير الفني المؤقت للفريق، طارق يحيى، على العمل في منصب المدرب العام، مع المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيتعاقد معه النادي في الفترة الحالية.

وحصل نادي الزمالك، على توقيع محمود علاء، مدافع وادي دجلة، مقابل 12 مليون جنيه.

وتأتي الصفقة لتدعيم خط الدفاع، الذي تراجع أداؤه خلال الموسم الماضي، كما رحل عنه كل من شوقي السعيد وإسلام جمال.