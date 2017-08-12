القاهرة - سامي عبدالفتاح

فجّر المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، مفاجأة تؤكد اعتماده على اللاعبين المحترفين، بشكل أساسي في مواجهتي أوغندا المقبلتين، والحاسمتين في التأهل لمونديال روسيا 2018.

ويلعب منتخب مصر مع أوغندا، يوم 31 أغسطس الجاري، و5 سبتمبر المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المونديالية، حيث أعلن كوبر عن اختيار 15 لاعبا محترفا في ظل تدني مستوى لاعبي الزمالك، واهتزاز مستوى معظم لاعبي الأهلي، وإصابة البعض الآخر، خلال الفترة الأخيرة.

يذكر ان منتخب مصر يحتاج الى 4 نقاط من هاتين المباراتين، ليؤكد تأهله للمونديال، حيث يحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط.

واللاعبون المحترفون المختارون، هم: عصام الحضري ومصطفى فتحي «التعاون السعودي»، أحمد المحمدي «أستون فيلا الانجليزي»، محمد عبدالشافي «الأهلي السعودي»، أحمد حجازي «وست بروميتش الانجليزي»، محمد النني «أرسنال الانجليزي»، محمد صلاح «ليفربول الانجليزي»، عمر جابر «بازل السويسري»، أحمد حسن كوكا «سبورتنغ براغا البرتغالي»، محمود كهربا «اتحاد جدة السعودي»، محمود تريزيغيه «قاسم باشا التركي»، كريم حافظ «لانس الفرنسي»، رمضان صبحي «ستوك سيتي الانجليزي»، عمرو وردة «ديسبور تيفو البرتغالي»، وسام مرسي «ويغان الانجليزي».

ومن المقرر ان يعلن كوبر عن مجموعة اللاعبين المحليين، عقب نهائي كأس مصر بين الاهلي والمصري يوم الثلاثاء المقبل، ثم يدخل المنتخب في معسكر مغلق ببرج العرب وقبل المغادرة إلى أوغندا لأداء المباراة الأولى، وأبرز اللاعبين المتوقعين من المحليين، الحارسان شريف إكرامي والشناوي، وحسام عاشور وعبدالله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان وصالح جمعة.

الأهلي من دون غالي

وتأكد غياب قائد فريق الأهلي حسام غالي، عن نهائي كأس مصر، واختار ان يحرم نفسه من احتمال رفع كأس مصر الغائبة عن الاهلي منذ 12 عاما، وسينتقل هذا الشرف إلى عماد متعب، في حالة فوز الأهلي على المصري.

واكتفى غالي برفع درع الدوري، بعد فوز الأهلي بالبطولة للمرة 39.

أعلن النادي الأهلي عن رحيل قائده حسام غالي، لاعب وسط الفريق، إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر.

وتسلم حسام غالي عقوده التي وقعها مع الأهلي منذ فترة، لمدة موسم، في ظل عدم توثيقها باتحاد الكرة.

ولعب غالي في صفوف النصر السعودي لمدة موسم 2008 - 2009، قبل عودته إلى الأهلي.

ويسافر غالي إلى السعودية، لإتمام إجراءات انتقاله للنصر.