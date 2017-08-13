الرياض - خالد المصيبيح

لم يكن أكثر المتشائمين من أنصار اتحاد جدة يتوقع ان يقع فريقه ضحية امام ضيفه الباطن والخسارة المفاجئة بنتيجة 1-3 في افتتاح لقاءات الفريقين في الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدين الباطن بفوزه التاريخي، بحكم انه الفوز الأول له في الدوري السعودي منذ مشاركته الموسم الماضي خارج ملعبه، الى محترفيه الأجانب، حيث منح البرازيلي تراباي اديسون التفوق لفريقه بتسجيله هدفين، فيما اضاف مواطنه جوناثان الهدف الثالث بعد هدف الاتحاد الوحيد الذي سجله المصري محمود كهربا قبل النهاية بدقيقتين.

وفي الدمام، لم يكن طرف جدة الآخر الاهلي بأحسن حالا من جاره الاتحاد عندما خسر لقاؤه الاول امام الاتفاق 1-2. وبعد شوط اول سلبي جاء الشوط الثاني مغايرا فبدأ هداف الاهلي السوري عمر السومة الاهداف (56)، الا ان الرد الاتفاقي جاء سريعا عبر هدافه هزاع الهزاع (58 و68) وسط احتفالية جماهير الاتفاق وصدمة جماهير الاهلي التي كانت متفائلة بمواجهة الاتفاق، الا ان الاتفاق اكد استحقاقه للنتيجة واستمر في تقديم المستويات الجيدة التي بدأها بالفوز في بطولة تبوك الدولية قبل اسبوع. وقدم المحترف الكويتي فهد الهاجري اداء لافت خلال اللقاء وكان احد المساهمين في فوز الاتفاق. وفي لقاء آخر، حول القادسية تأخره امام ضيفه الرائد بهدف الى فوز 2-1، عن طريق البرازيلي التون خوزيه من ضربة جزاء والنيجيري ستانلي (84)، فيما كان واندر لويز قد سجل هدف الرائد الوحيد (21).