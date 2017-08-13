القاهرة - سامي عبد الفتاح

قرر قائد فريق الأهلي لكرة القدم حسام غالي البقاء مع زملائه في الفريق، وعدم السفر الى السعودية، حتى الانتهاء من مباراة نهائي كأس مصر امام المصري، والتي تقام بعد غد الثلاثاء في ستاد برج العرب، لتشجيع زملائه على تحقيق البطولة الغائبة عن الأهلي منذ 12 عاما، وليشاركهم الفرحة بالبطولة في حالة الفوز بها. وأكد وكيل اعماله نادر شوقي، ان غالي سيغادر في اليوم التالي مباشرة الى الرياض لانهاء اتفاقه مع ادارة نادي النصر السعودي، بعد ان وافقت ادارة الأهلي على عدم توثيق عقد التجديد الأخير مع غالي، فاصبح اللاعب حرا.

رحيل جمال

في شأن متصل، أكد مدير الكرة بالأهلي، سيد عبدالحفيظ أن الإدارة وافقت على رحيل عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر إلى بيدفيست الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد الحصول على موافقة حسام البدري المدير الفني على رحيله فيما رفض البدري رحيل مؤمن زكريا لحاجته اليه في الفريق.

مصر تستضيف المغرب

يشهد ستاد الاسكندرية اليوم مباراة منتخبي مصر والمغرب التي تقام في ذهاب الجولة الاولى لتصفيات الأمم الافريقية للمحليين. وعقد بالأمس مؤتمران صحافيان للمدربين حمادة صدقي مدرب مصر ومدرب المغرب هيرفي رينارد. وحدد الاتحاد المغربي لكرة القدم، يوم 18 من الشهر الجاري، موعدا لمباراة الإياب في تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين، التي ستقام في كينيا العام المقبل.

وكان الاتحاد المغربي، حدد ملعب مولاي عبدالله بالرباط، لخوض مباراة الإياب.

رحيل شيكابالا وبقاء مرسي

على صعيد آخر، أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور ان اللاعب محمود عبدالرازق «شيكابالا» سيرحل عن الفريق الى وادي دجلة او المصري بناء على طلبه.

وعن اللاعبين الذين تم ضمهم للفريق فتضم قائمتهم حازم إمام، وخالد قمر، وإبراهيم عبدالخالق، أما الأفارقة فتم ضم أقوى 3 أفارقة في مصر وهم كاسونغو واشيمبونغ وسيسيه وداودا، كما تم ضم أحمد داود وأحمد مجدي ومحمود علاء، بالإضافة إلى الاقتراب من محمد الشامي وعبدالله جمعة، ومحمد أشرف روقة لاعب الجيش.

واختتم تصريحاته بأن باسم مرسي ليس ضمن الراحلين، وأن أيا من لاعبي الفريق لم يتلق عروض حتى الآن بخلاف شيكابالا.