الرياض - خالد المصيبيح لاعب النصر يحيى الشهري يتخلص من مضايقة مدافعي الفيصلي

انتهت الجولة الاولى من الدوري السعودي لكرة القدم والتي لعب خلالها 7 مباريات كان آخرها لقاء النصر بمستضيفه الفيصلي والذي كسبه «العالمي» بنتيجة 3-1.

وقدم النصر اداء جيدا في الشوط الاول، ازال فيه مخاوف جماهيره بعد ظهوره الباهت في البطولة العربية، وتوج اداؤه بالأهداف الثلاثة التي تناوب على تسجيلها محمد السهلاوي من كرة رأسية (20) ويحيى الشهري من انفراد بالحارس (23) وفهد الجميعة اثر تسديدة قوية استقرت في سقف الشباك (34)، قبل ان يرد الفيصلي في منتصف الشوط الثاني عبر منصور حمزي (69).

وشهدت المباراة في دقيقتها الاخيرة طرد لاعب الفيصلي سعيد الربيعي بداعي اللعب العنيف.

وكسب النصر بذلك اول 3 نقاط وضعته ثاني الترتيب متساويا مع الباطن الثالث بالأهداف.

خسارة الشباب أمام أحد

وقبل لقاء النصر والفيصلي، خسر الشباب على ارضه وامام جماهيره من أحد الصاعد 1-2 في احدى مفاجآت الجولة الاولى.

سجل لأحد لاعبه السوداني محمد الضو (22) وعبدالله الأسطا بالخطأ في مرماه (89)، وللشباب محترفه الأرميني ماركوس بيتزيللي (82).

وعزا مدرب الشباب سامي الجابر خسارة فريقه الى تألق حارس مرمى احد الجزائري بن دوخة الذي وقف سدا امام جميع محاولات «الشبابيين».

وكشفت الجولة الاولى بعد نهايتها ان الارض لم تلعب مع اصحابها في 4 مباريات من اصل 7، فخسرت فرق الاتحاد والفتح والشباب والفيصلي مبارياتها على ارضها، في وقت كسبت فرق الهلال والاتفاق والقادسية مبارياتها التي اقيمت على ارضها.

وتصدر التعاون الجولة الاولى بفارق الاهداف عن 6 فرق اخرى متساوية معه بالنقاط.

وعن اللاعبين الذين برزوا في الجولة الاولى يأتي مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع على رأس القائمة بتسجيله هدفي فوز فريقه على الاهلي، وكذلك مهاجم الباطن تراباي اديسون والنصراوي الصاعد فهد الجميعة ولاعب التعاون عبدالمجيد السواط.