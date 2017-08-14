منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا حققت الفوز

بيروت - ناجي شربل

استعاد منتخب لبنان نغمة الانتصارات في بطولة آسيا الـ ٢٩ في كرة السلة التي تقام في بيروت حتى ٢٠ الجاري بفوزه على كازاخستان 96- 74 في ختام الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب اللبناني فاز افتتاحا على المنتخب الكوري الجنوبي قبل أن يخسر أمام نيوزيلندا فرفع رصيده الى خمس نقاط في وصافة المجموعة خلف نيوزيلندا التي صار رصيدها خمس نقاط مقابل خمس نقاط للكوريين وثلاث لكازاخستان.

ويلعب لبنان اليوم في الدور الثاني مع تايوان على ان يلتقي الفائز منهما في ربع النهائي ايران الاربعاء.

وفي باقي مباريات السبت، فازت اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا.

وأجرى مدرب منتخب لبنان الليتواني راموناس بوتاوتاس تغييرا وحيدا على تشكيلته الأساسية بعدما أشرك أمير سعود بديلا لجان عبد النور ليجاور القائد فادي الخطيب ووائل عرقجي وعلي حيدر والاميركي المجنس نورفيل بيل.

تألق جميع لاعبي لبنان في هذه المباراة، ولاسيما وائل عرقجي الذي استعاد مستواه بتسجيل 20 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة.

وأضاف فادي الخطيب 18 في 21 دقيقة، وسجل أمير سعود 13 نقطة و4 تمريرات، فيما سيطر علي حيدر على المتابعات مع التقاطه 9 وسرق علي مزهر 6 كرات.

ومن الجانب الكازاخي سجل روستام يرغالييف 23 نقطة وأضاف ميخاييل ٢٩ نقطة.

وضمن المجموعة عينها عاش الجمهور اللبناني لحظات حماسية بالغة وهو يتابع مباراة كوريا الجنوبية ونيوزيلندا لما لنتيجتها من تأثير كبير على الصدارة خصوصا أن محاربي التايغوك خسروا أمام منتخب الأرز بفارق 6 نقاط، والأخير خسر أمام راقصي الهاكا بفارق 6 نقاط.

وانتهت المباراة بفوز كوريا بفارق نقطة واحدة ٧٦- ٧٥.

وبعد حلولها في المركز الثالث، ضربت كوريا موعدا مع اليابان في الدور الفاصل المؤهل إلى ربع النهائي.

وكان المنتخب الياباني حقق فوزا ساحقا ثانيا تواليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، على حساب منتخب هونغ كونغ بفارق كبير بلغ 33 نقطة 92- 59.

فيما تابع المنتخب الاسترالي سلسلة انتصاراته وتفوق على المنتخب التايواني بفارق 40 نقطة 90- 50، محققا فوزه الثالث تواليا، بعد الاول على اليابان بفارق 16 نقطة (84- 68)، والثاني على هونغ كونغ بفارق 41 نقطة (99- 58)، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويتأهل للدور ربع النهائي مباشرة دون اللعب والمرور في الدور الثاني.