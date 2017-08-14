القاهرة - سامي عبدالفتاح

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على بدء معسكر «الفراعنة» يوم 21 الشهر الجاري، استعدادا لمباراتي أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وفضل الجهاز الفني انطلاق المعسكر يوم 21 الشهر الجاري حتى يتسنى له إعداد اللاعبين المحليين بشكل كاف قبل مواجهتي أوغندا المهمتين في مشوار المنتخب بتصفيات كأس العالم، بجانب حصول لاعبي الأهلي على قسط من الراحة عقب مباراة نهائي كأس مصر غدا.

على صعيد آخر، رفض مجلس إدارة نادي الزمالك العرض المقدم إلى قائد فريقه الأول لكرة القدم محمود عبدالرازق «شيكابالا» من الرائد السعودي لضعف المقابل المادي. كان الرائد تقدم بعرض خلال الأيام الأخيرة لاستعارة شيكابالا (31 عاما) لمدة موسم مقابل 150 ألف دولار. ومؤخرا أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ان شيكابالا سيرحل عن الزمالك الى وادي دجلة او المصري بناء على طلبه.