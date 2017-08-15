القاهرة: سامي عبد الفتاح

يحتضن ستاد برج العرب في التاسعة مساء بتوقيت الكويت مشهدا مهما في نهائي كأس مصر لكرة القدم، قد ينهي المقاطعة القائمة منذ خمس سنوات بين إدارتي الناديين، وذلك عندما يجتمع أعضاء مجلسي الناديين في المقصورة الرئيسية للملعب، برئاسة محمود طاهر ومحمود حلبية، بحضور مندوب رئيس الجمهورية، ومعهم هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك ضمن بروتوكول البطولة، بحضور مسؤولي ادراة الناديين المتباريين في نهائي الكأس.



وكان مجلس الأهلي قد قاطع حضور مباريات الأهلي مع المصري، منذ مجزرة ستاد بورسعيد، التي شهدت وفاة 72 مشجعا للفريق الأحمر، عقب اللقاء الشهير يوم الأول من فبراير 2012.

ويتفق الحالمان بالفوز بكأس مصر الليلة، في أنهما في حالة حرمان طويلة جدا مع هذه الكأس.. فالأهلي مر بثاني أطول فترة في تاريخه، ولمدة 10 أعوام، لا يستطيع فيها الفوز بلقب كأس مصر منذ آخر مرة توج فيها باللقب عام 2007، وبالنسبة للمصري، فهذا هو الظهور الأول له في نهائي الكأس بعد غياب 19 عاما وبالتحديد منذ تتويجه بالبطولة في عام 1998 على حساب المقاولون العرب.

زعامة حسام وحسام

وستجسد المواجهة بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، في نهائي مسابقة كأس مصر، صراع الزعامة التدريبية بين الثنائي حسام حسن وحسام البدري.. حيث يسعى البدري الى تحقيق الإنجاز بالجمع بين بطولتي الدوري والكأس، كما أنها بالنسبة لحسام حسن بمنزلة تحد للنفس، وتحقيق بطولته الأولى مدربا، إذ انه لم يحقق أي بطولة منذ اتجاهه للتدريب في أي موسم من المواسم السابقة، وهذا النهائي سيكون رقم 6 للعميد في المسابقة الأعرق في مصر، حيث شارك مع الأهلي في 1985 و1989 و1996 و1997 ومع الزمالك في 2002 وفاز بالكأس في 1985 و1989 و1996 و2002 وخسرها في 1997، وسجل هدفا واحدا وكان في مباراة الأهلي والمصري (3-0) عام 1989.

لقاءات الفريقين في النهائي

يمثل فريق الأهلي عقدة للفريق البورسعيدي في مسابقة الكأس حيث سبق ان التقى الفريقان في إطار نهائي المسابقة 5 مرات من قبل، وانتهت بفوز الفريق الأحمر.

ففي عام 1927، فاز الأهلي 5/0، عام 1945 جاءت النتيجة 3/2 لبطل الدوري، عام 1947 تغلب الأهلي على المصري 2/1، عام 1983 فاز الأهلي 1/0، والعام التالي انتهى اللقاء النهائى بين الفريقين 3/1 للفريق الأحمر، وعام 1988 تغلب الأهلي بثلاثية على منافسه البورسعيدي، وتوج المصري بلقب الكأس مرة واحدة من قبل وإن فاز باللقب فسيتساوى مع كل من الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود، وفي حال سقط المصري أمام الأهلي فإنه سيصبح ثالث أكثر فريق تعرضا للهزيمة في نهائي الكأس، بواقع تسع مرات، بعد الأهلي 15 مرة، والزمالك 13 مرة.

تعادل الفراعنة

تعادل منتخب مصر للمحليين مع نظيره المغربي 1/ 1 في اللقاء الذي أقيم بستاد الإسكندرية في ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2018 بكينيا، ويلعب الفريقان مباراة الاياب بعد 10 أيام في الرباط.

تقدم منتخب مصر عن طريق أحمد الشيخ من ضربة جزاء في الدقيقة 3 قبل أن يتعادل منتخب المغرب في الدقيقة 51.

بعد الهدف حاول لاعبو المغرب تعديل النتيجة في الوقت الذي لجأ فيه لاعبو الفراعنة للهجمات المرتدة وكاد حسام حسن يحرز الهدف الثاني لولا تدخل الدفاع المغربي وفي الدقيقة 33 مع بداية الشوط الثاني ينشط لاعبو المغرب وينجح لاعبوه في التعادل في الدقيقة 51 ليفرض سيطرته معظم الشوط الثاني على مجريات المباراة ويصلوا أكثر من مرة لمرمى محمد عواد الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة منها ضربة جزاء في الدقيقة 62 ليعود بعدها الفراعنة للقاء ولكن ليس كثيرا بسبب حالة الإجهاد الموجود عليها معظم اللاعبين.