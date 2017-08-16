القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اتفق الاتحادان المصري ونظيره الاماراتي لكرة القدم على تبادل تنظيم مباراتي كأس السوبر المصري والاماراتي بين ابوظبي والقاهرة وبالتنسيق على رعاة الاتحادين، بعد نجاح استضافة السوبر المصري في الامارات في مرتين سابقتين، ونجاح استضافة السوبر الاماراتي في ستاد الدفاع الجوي العام الماضي، وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة مباراة كأس السوبر الإماراتية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي التي ستجمع بين الجزيرة والوحدة يوم 15 سبتمبر المقبل.

وكانت مباراة كأس السوبر الإماراتية أقيمت في القاهرة العام الماضي على نفس الملعب وانتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد فوزه 2-1 على الجزيرة.

وقال وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين الإماراتي «إقامة مباراة السوبر للمرة الثانية على التوالي تأكيد لمتانة العلاقات بين البلدين، حيث استضافت الإمارات من قبل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مرتين».

وفي شأن كروي آخر، حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، يوم 8 سبتمبر المقبل، موعدا لانطلاق الموسم الجديد، على أن ينتهي في شهر مايو 2018.

كما تم الاستقرار على تحديد نهاية كل دور بمواجهة لقاء القمة، حيث يلتقيان في الأسبوع الـ 17 من نهاية الدور الأول، وكذلك الأسبوع الـ 34 في ختام منافسات المسابقة.

واستعدادا للموسم الجديد، كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تفاصيل تعاقد النادي مع الروماني فيكتور بيتوركا لتدريب القلعة البيضاء، والذي قام بالفعل بزيارة نادي الزمالك قبل الاتفاق على تفاصيل التعاقد ومساعديه.

وسيكون افتتاح الدوري مواجهة الأهلي مع طلائع الجيش، والزمالك مع الإنتاج الحربي، في الجولة الأولى من عمر المسابقة.