بيروت - ناجي شربل

ضرب منتخب الأرز موعدا مع منتخب إيران التاسعة مساء اليوم الأربعاء في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل شرق بيروت، في الدور ربع النهائي لبطولة آسيا الـ ٢٩ في كرة السلة، التي يستضيفها لبنان حتى الأحد ٢٠ الجاري.

وتعتبر المباراة الأصعب للبنان في البطولة، وأطلق عليها اسم «الطريق الى النهائي».

وحذر مدرب لبنان الليتواني راموناس باتاوتاي لاعبيه بضرورة القيام بمهمات دفاعية، تحت طائلة الخسارة امام إيران صاحبة السجل النظيف في البطولة حتى الآن.

واجتاز لبنان تايوان في الدور الثاني بفارق ١٣ نقطة ٩٠-٧٧.



وغاب الاميركي المجنس نورفيل بيل لإصابته بتسمم.



ولوحظ وجود مقاعد خالية عدة من المتفرجين، الأمر الذي عزاه البعض الى ارتفاع أسعار تذاكر الدخول.

كما تقام اليوم اولى مباريات الدور ربع النهائي بين الفلبين وكوريا الجنوبية.



وكان المنتخب الكوري فاز على اليابان في افتتاح مباريات الدور الثاني.