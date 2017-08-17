الرياض - خالد المصيبيح

تقام اليوم مباراتان ضمن الأسبوع الثاني من الدوري السعودي، حيث تسعى الفرق الأربعة تعويض خسارتها في الجولة الأولى، ففي جدة أمام الأهلي فرصه متاحة للتعويض عندما يقابل الفتح الأخير بفارق الأهداف بعد الجولة الأولى وتظل فرصة الأهلي الأقوى للكسب.

وفي بريده يلتقي الرائد بالفيصلي وكلاهما خرج من الجولة الأولى خاسرا ويبحثان عن العودة وإزالة آثار الحسارة الأولى الا ان الرائد متى نجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمصلحته فانه سيكون الأوفر حظا.

وكانت الجولة قد افتتحت في لقاء تم تقديمه بسبب مشاركـــــة الهلال آسيويا وإتاحة الفرصة له للاستعداد لملاقاة العين ألإماراتي فلعب أمام التعاون في لقاء خرج مثيرا وشهد تسجيل سبعة أهداف أربعة منها للهلال وثلاثة للتعاون وانتهى الشوط الأول بالتعادل 3-3 بعد ان تقدم الهلال بهدفين لعمر خريبين ومحمد البريك الا ان التعاون ادرك التعادل بهدفي كامارا ومصطفى فتحي ثم تقدم الهلال بهدف البرازيلي ادواردو وتعادل عبدالله الشمري للتعاون الا ان كلمة الحسم في الشوط الثاني عاد البرازيلي ادواردو وحسمها للهلال 56 وحاول التعاون كثيرا ادراك التعادل دون جدوى الا انه لابد لمدرب الهلال الارجنتيني رامون دياز من مراجعة حساباته في خط دفاعه قبل خوض الآسيوية حيث كان في اول جولتين غير مطمئن لجماهيره. وستكون هذه الجولة الأخيرة حيث سيتوقف الدوري لمدة 25 يوما من اجل مباراتي المنتخب السعودي أمام الإمارات واليابان، واعلن الهولندي بيفارنيك قائمته للمباراتين التي شهدت عودة الفريدي بعد غياب، وضم هزاع الهزاع بعـــد تألقه الأخير محليا، وسيبدأ المنتخب السعودي معسكره الإعدادي للمباراتين في دبي الخميس المقبل قبل ان يلاقي منتخبها في 28 الجاري.