أحرز كأس مصر بعد غياب 10 سنوات بفوزه على المصري بهدفين قاتلين

حقق النادي الأهلي كأس مصر بعد غياب 10 سنوات بفوزه أول من امس على المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

واحتفلت جماهير النادى الأهلي باستعادة كأس مصر لكرة القدم، بعد حرمان عشر سنوات من هذا اللقب، وجاءت احتفالاتها بمسيرات فرحة ضخمة في كل محافظات مصر، وفي محيط مقرات النادي الأهلي، وعلى صفحات السوشيال ميدا، بالتهاني وعبارات الفرحة، وذلك بعد أن استعاد نجوم الأهلي بقيادة المدير الفني حسام البدري، القب الغائب، بسيناريو رائع امام فريق المصري، ومن الفريقين، امتد 120 دقيقة، وشهد تقدم المصري بهدف مفاجئ لمسيرة الاحداث في الشوط الأضافي الأول، ثم فجر الساحر الأحمر، مفاجأته، بهدفين في آخر ثلاث دقائق، من الشوط الاضافي الثاني وقبل انطلاق صافرة النهاية النرويجية.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي، ليتقدم عبدالله بيكا للمصري (103)، لكن الأهلي، سجل هدفين قاتلين عبر عمرو جمال، وأحمد فتحي، في الدقيقتين (117، 120+1).

واستعاد الأهلي لقب البطولة، بعدما فشل في آخر 10 سنوات من الفوز، حيث كان آخر لقب له عام 2007، ليجمع الأهلي الثنائية هذا الموسم، بعد فوزه بالدوري، للمرة الـ 14 في تاريخه، وهو اللقب رقم 36 للأهلي في تاريخ مسابقة كأس مصر.

وسيلتقي الفريقان مجددا في كأس السوبر، في يناير المقبل، علما أن الموسم الجديد سينطلق في 8 سبتمبر المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، منح لاعبيه مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب بعد التتويج، كما حصلوا جميعا على راحة لمدة أسبوع، يعود بعدها اللاعبون، ليبدأ الإعداد للموسم الجديد الدوري، ومواجهة الترجي يوم 16 سبتمبر في ربع نهائي أبطال أفريقيا.

عاشور الأكثر تتويجاً في النادي

أصبح حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، الأكثر تتويجا بين لاعبي الفريق الأحمر عبر تاريخه، بعد فوزه باللقب الأخير، ليحصد عاشور 32 لقبا خلال مسيرته مع الأهلي حتى الآن، التي امتدت لـ 14 موسما لعب أغلبها أساسيا.

حقق عاشور 10 ألقاب للدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و8 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ولقبا وحيدا بالكونفيدرالية، و5 ألقاب للسوبر الأفريقي.

لعب حسام عاشور 488 مباراة مع الأهلي ليعادل عدد المباريات التي خاضها هادي خشبة قائد الفريق الأسبق في جميع البطولات.

العميد فخور وغاضب

أبدى حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، شعوره بالفخر بلاعبيه رغم الخسارة أمام الأهلي في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر.

وقال حسام حسن عقب اللقاء: «وصلنا لنهائي البطولة على حساب الزمالك وهو فريق كبير وكنا الأقرب للتتويج أمام فريق آخر كبير وهو الأهلي».

وأضاف: «فخور بما قدمه لاعبو المصري، فريقنا يملك حلولا ولديه حماس كبير ولا نخشى الفرق الكبيرة بدليل أن الفوارق الفنية تلاشت بين الفريقين في وقت كبير خلال اللقاء».

وأشار إلى أن إصابة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق البورسعيدي كانت ضربة قوية لفريقه، موضحا أن المصري ليس لديه مدافع على مقاعد البدلاء نظرا لظروف الإصابات ورحيل اللاعبين.

وأكد حسام حسن أن الحكم النرويجي سفين موين تغاضى عن احتساب خطأ واضح للمصري في كرة الهدف الثاني ضد أحمد فتحي في بداية اللعبة.