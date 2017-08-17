أعرب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي م.محمود طاهر عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر.



وحرص طاهر على مواساة سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي، وجمهوره على خسارة الكأس، مؤكدا أن وصول المصري للمباراة النهائية، ومن ثم خوض مباراة السوبر المحلي، والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية يعد إنجازا يعادل إنجاز الأهلي بالتتويج بلقب الكأس.



وأشار إلى أنه «يجب طي صفحة الخلافات مع المصري البورسعيدي بعد واقعة ستاد بورسعيد المؤسفة، بعد ان قال القضاء كلمته العادلة واسترد حقوق شهداء النادي». وأوضح أن حسام حسن مدرب المصري قاد فريقه لتقديم مباراة ممتازة، مشيرا إلى روحه القتالية بجانب توأمه إبراهيم، مؤكدا أنه لا ينسى روح التوأم منذ أن لعبا في صفوف الأهلي. وأشار إلى أن إجراء انتخابات النادي لن تؤثر على الحلم الأفريقي، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الفريق لدور الثمانية بالبطولة.