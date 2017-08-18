سوق الانتقالات في مصر يشهد نشاطاً ملحوظاً

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يتابع اليوم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري الأول، لقاء منتخب مصر للمحليين أمام نظيره المغربي في مباراة الاياب لتصفيات بطولة كأس الامم الافريقية للاعبين المحليين، والتي ستقام في كينيا 2018، ويقام اللقاء بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط في العاشرة مساء بتوقيت الكويت، وكان لقاء الذهاب في الاسكندرية قد انتهى بتعادل الفريقين 1-1، ويسعى المدير الفني للمنتخب المصري حمادة صدقي الى تحقيق الفوز في مباراة اليوم للعبور الى الجولة الثانية من التصفيات.

وتأتي متابعة كوبر للمباراة بهدف تقييم بعض العناصر في المنتخب المصري للمحليين والذين يمكن ضمهم للمنتخب الاول لاحقا وفي مقدمتهم عواد حارس الاسماعيلي وكريم نيدفيد لاعب الوسط بالاهلي.

ويبدأ منتخب مصر الاول بقيادة كوبر يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهتي أوغندا يوم 31 الجاري في كمبالا، والثاني يوم 5 سبتمبر المقبل في برج العرب، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وأعلن هيكتور كوبر مؤخرا قائمة اللاعبين المحليين استعدادا لهذا المعسكر وهم: أحمد فتحي، شريف إكرامي، عبدالله السعيد، حسام عاشور، أحمد الشناوي، صالح جمعة، سعد سمير، رامي ربيعة، طارق حامد، علي جبر، أيمن أشرف، أحمد الشيخ، محمد عواد، حسام حسن، ومحمد فتحي، بالاضافة الى المحترفين عصام الحضري ومصطفى فتحي (التعاون السعودي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا)، محمد عبدالشافي (الأهلي السعودي)، أحمد حجازي (وست بروميتش)، محمد النني (أرسنال)، محمد صلاح (ليفربول)، أحمد حسن كوكا (سبورتنغ براغا)، محمود كهربا (اتحاد جدة)، محمود تريزيغيه (قاسم باشا التركي)، كريم حافظ (لانس الفرنسي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي)، سام مرسي (ويغان)، عمر جابر (بازل) وعمرو جمال (بيدفيست الجنوب افريقي).

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب، إنه تقرر إقامة معسكر مفتوح أيام 21، و22، و23 الجاري، يتدرب خلاله اللاعبون يوميا بمشروع الهدف، ثم يغادر الجميع الى برج العرب للدخول في المعسكر المغلق حتى يوم السفر الى كمبالا.

«الميركاتو» المصري يلتهب

ومن أنباء «الميركاتو» المصري أتم نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع حسام غالي قائد الاهلي لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي، وتم التعاقد بحضور أمين عام النادي سلمان القريني وعضو مجلس الإدارة حمد البوعلي ومدير الكرة طلال النجار.

وأتم النصر بحسام غالي، السداسي الأجنبي في الفريق، والذي يضم إلى جانبه، سعد لكرو ومحمد فوزير، وبرونو أوفيني وليوناردو بيريرا، والليبيري ويليام جيبور.

وسبق لغالي أن لعب للنصر في العام 2009 قادما من توتنهام الإنجليزي، حتى صيف العام 2010، قبل أن يرحل إلى الأهلي المصري مجددا.

فيما غادر عمرو جمال مهاجم الأهلي إلي جنوب أفريقيا، من أجل الالتحاق بناديه الجديد بيدفيست الجنوب أفريقي الذي انتقل له مؤخرا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كان الأهلي قد وافق على إعارة عمرو جمال إلى بيدفيست موسما مقابل 250 ألف دولار ومن حق الأهلي الحصول على 3 ملايين دولار حال رغبة النادي الجنوب أفريقي في تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي.

وسجل عمرو جمال هدفا قاتلا، تعادل به الأهلي أمام المصري في نهائي كأس مصر قبل أن يسجل أحمد فتحي هدف الفوز القاتل للأحمر يتوج به الأخير بطلا للكأس.

وفي قصة اخرى اثارت جدلا كبيرا، أكد جاسر منير المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري ان اللاعب عبدالله جابر المنضم حديثا للفريق فلسطيني الجنسية من مواليد مدينة القدس، وليس اسرائيليا من عرب فلسطين، وأن إدارة ناديه تأكدت من هذا الأمر قبل إبرام التعاقد.

وأضاف أن هذه الشائعات خرجت الآن بعد نجاح ناديه في خطف اللاعب بعد أن كان محور اهتمام العديد من الأندية المصرية أبرزها الإسماعيلي.