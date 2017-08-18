بيروت - ناجي شربل

تعرضت كرة السلة اللبنانية لضربة قوية ستترك ارتداداتها طويلا عليها، بخروج منتخب الأرز من الدور ربع النهائي لبطولة آسيا الـ ٢٩ التي يستضيفها لبنان حتى الأحد المقبل، بخسارته أمام إيران بفارق ١٠ نقاط ٧٠-٨٠.

وتلتقي إيران في نصف النهائي السبت منتخب كوريا الجنوبية الذي بلغ هذا الدور للمرة التاسعة في البطولة، بفوزه الكبير على الفلبين ١١٨-٨٦.

ولعل الأكثر قساوة في خسارة لبنان ان منتخب الأرز بدا أشبه بكيس رمل تمرن فيه المنتخب الإيراني.

وبدا الاستسلام على لاعبي لبنان منذ نهاية الشوط الثاني.

وتحسر الجمهور على الخسارة، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات على الاتحاد اللبناني لكرة السلة، محملين أركانه مسؤولية اختيار المدرب الليتواني روماس باتاوتاس واللاعب المجنس الاميركي نورفيل بيل، فضلا عن التأخير في إطلاق التحضيرات وعدم خوض مباريات ودية قوية.

وذهب البعض الى المطالبة بالمحاسبة وصولا الى استقالة اللجنة الإدارية للاتحاد.

وكان لبنان حل وصيفا لبطولة آسيا ثلاث مرات في أعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٥ أمام الصين وتأهل لبطولة العالم، و٢٠٠٧ أمام إيران فأخفق في التأهل الى أولمبياد بكين، كما حل رابعا في ٢٠٠٩.