القاهرة - سامي عبدالفتاح

تسبب انضمام اللاعبين الدوليين إلى المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهتي أوغندا في تصفيات كأس العالم، إلى إلغاء فكرة المعسكر الأوروبي لفريقي الأهلي والزمالك، والاكتفاء بمعسكر تدريبي داخلي استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، حيث اختار الأهلي بقيادة حسام البدري أن يكون معسكر الأهلي في مدينة 6 أكتوبر، فيما اختار المدير الفني المؤقت للزمالك طارق يحيي ان يكون معسكر فريقه في الاتجاه الآخر في القاهرة الجديدة.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، الاكتفاء بإقامة لقاء ودي وحيد في معسكر الإعداد بمدينة 6 أكتوبر، الذي تستضيفه ملاعب مشروع الهدف التابع لاتحاد الكرة.

واتفق الجهاز الفني على خوض لقاء ودي يوم 30 الجاري مع النصر بعد انطلاق المعسكر بـ 4 أيام استعداد لمباراتي الترجي في ربع النهائي لبطولة الأندية الأفريقية.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا، غدا الأحد، في معسكره بالتجمع الخامس، ويخوض مبارياته الودية على ملعب بتروسبورت.

واستطاع الزمالك الفوز بأولى مبارياته في فترة الإعداد، على فريق كهرباء القاهرة بـ 8 أهداف مقابل لا شيء.

وقام مدير الجهاز الفني طارق يحيى، بتجربة عدد كبير من الشباب واللاعبين الجدد، مثل أحمد مجدي، وصلاح عاشور، وخالد قمر، العائد من الإعارة.

وأحرز أهداف الزمالك كل من، خالد قمر (ثلاثة أهداف في الشوط الأول)، قبل أن يضيف إبراهيم عبدالخالق الهدف الرابع، وفي الشوط الثاني سجل مصطفى محمد، مهاجم فريق الشباب، هدفين، ومحمد حسن وأحمد عادل (هدف لكل منهما).

وفي الشأن الزملكاوي، طلب رئيس الزمالك مرتضى منصور، من المدرب البرازيلي باولو أتوري، الحضور إلى القاهرة، خلال أسبوع، للتفاوض معه حول تدريب الفريق الأول.

ورحب المدرب السابق لفريق ساو باولو بمفاوضات الزمالك، مبديا موافقته على العمل في مصر، إذا تم التوصل لاتفاق على ذلك.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع أتوري، خاصة انه يمتلك سيرة ذاتية قوية، ومن المدربين المميزين في البرازيل.

كما توجد مشكلة مادية، حيث طلب المدرب الحصول على مليون و100 ألف دولار سنويا، ويحاول الزمالك تخفيض المبلغ، بينما طلب المدرب البلجيكي فرانكي تقاضي 800 ألف دولار فقط وكلاهما مرشح للمهمة.

وحصر الزمالك مفاوضاته مع البلجيكي فرانكي فيركاوترين، وباولو أتوري، للتعاقد مع أحدهما لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

بطولة العالم لطائرة الشباب

افتتح وزير الشباب والرياضة م.خالد عبدالعزيز بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر في الفترة من 18 حتى 25 الجاري بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة، ويشارك في هذه البطولة 12 منتخبا، هي مصر والجزائر والأرجنتين والبرازيل وكوريا والمكسيك وإيران واليابان وپولندا وروسيا وتركيا والصين، والتي قسمت الى مجموعتين.

ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات البرازيل وكوبا واليابان وپولندا والمكسيك، وجمعت المباراة الافتتاحية بين مصر واليابان.

ومن المقرر ان يلتقي اليوم منتخب الفراعنة بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس ميراندا بنظيره الكوبي في ثاني مواجهاته، ثم البرازيل (الأحد)، ثم المكسيك (الاثنين)، ويختتم الدور الأول بمواجهة پولندا (الأربعاء).

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمله في نجاح فعاليات البطولة والخروج بها في أفضل صورة تنظيمية لتؤكد نجاح مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة بالبطولة، وللاعبي المنتخب الوطني للكرة الطائرة وتقديم أداء مميز في مبارياتهم.