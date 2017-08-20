الهاجري أضاع ركلة جزاء

خطف الاتفاق نقطة ثمينة من مضيفه النصر بعدما ارغمه على التعادل 2-2، فيما تصدر الباطن الترتيب بعد فوزه على احد 2-0 في المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، سجل يحيى الشهري (15) ومحمد السهلاوي (51 من ركلة جزاء) هدفي النصر، والسلوفاكي فيليب كيش (65) وهزاع الهزاع (93) هدفي الاتفاق فصار رصيد كل منهما 4 نقاط.

وأهدر الاتفاق فرصة نادرة لتحقيق الفوز بعدما فشل الكويتي فهد الهاجري في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة 38 من الشوط الاول الذي كان الاداء فيه سريعا من الجانبين.

وافتتح صاحب الارض التسجيل بعد هجمة منسقة وعرضة من فهد الجميعة مرت من أمام الجميع لتجد يحيى الشهري الذي تابعها قوية على يسار احمد الكسار (15).

ولاحت فرصة للنصر لمضاعفة النتيجة لكن رأسية البرازيلي برونو أوفيني مرت بجوار القائم (21)، قبل ان يحصل الاتفاق على ركلة جزاء انبرى لها الهاجري وأطاح بالكرة فوق العارضة (38).

وبعيد انطلاق الشوط الثاني، حصل النصر على ركلة جزاء نفذها السهلاوي بنجاح بعدما ارسل كرة قوية على يسار احمد الكسار (51).

وعاد الاتفاق من بعيد، وقلص الفارق بواسطة السلوفاكي فيليب كيش الذي انفرد بالحارس وليد عبدالله ولعب الكرة قوسية «لوب» داخل المرمى (65).

وأضاع الاسباني خوانمي كاليخون فرصة ثمينة لتعديل النتيجة عندما لعب الكرة بجوار القائم (72)، ثم تمكن فريقه في الوقت القاتل من أدراك التعادل وحرمان النصر من الفوز بواسطة هزاع الهزاع الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء لعبها برأسه على يمين وليد عبدالله (90).

وفي مباراة ثانية، حقق الباطن فوزه الثاني على التوالي وتصدر الترتيب إثر تغلبه على ضيفه أحد 2-0 على ملعبه بحفر الباطن.

وسجل البرازيليان جورجي دا سيلفا (36) وجوناتان بينتيس (60) الهدفين.