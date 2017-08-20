القاهرة - سامي عبدالفتاح

فشل منتخب مصر لكرة القدم للاعبين المحليين في التأهل الى بطولة الامم الافريقية للاعبين المحليين، والمقرر ان تقام العام المقبل في كينيا، بعد فشل «الفراعنة» امام المنتخب المغربي والذي حصل على بطاقة التأهل باقتدار، بعد فوزه على مصر (3-1)، بملعب عبدالله بالرباط، مستفيدا من التعادل (1-1) في مباراة الذهاب.

واستطاع المدير الفني لمنتخب مصر حمادة صدقي ان يخرج متعادلا سلبيا في الشوط الأول وبعد ان اعتمد على اسلوب دفاعي، مع الهجوم المرتد السريع، على امل خطف هدف التقدم، ونجحت نصف خطة صدقي في الشوط الاول، وسقطت بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما سجل المدافع جواد يميق الهدف الأول من رأسية في الدقيقة 51.

واضاف عبدالرحيم مقران الهدف الثاني، مستغلا التمريرة الجيدة لإسماعيل الحداد بعد ثلاث دقائق من الهدف الأول. وكان بإمكان المنتخب المصري أن يسجل هدفا في الدقيقة 64 بعد انفراد عمرو بركات بالحارس المحمدي، لكن الأخير أنقذ مرماه وأبعد الكرة بصعوبة. وفي الدقيقة 69 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمغرب، سجل منها بدر بولهرود الهدف الثالث. مجهودات المنتخب المصري كللت بهدف، قبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق، بواسطة حمزة السمومي، الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للأسود وتأهل لنهائيات المحليين.