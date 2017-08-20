أكد رئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر أن البطولة العربية للناشئين والناشئات للعبة تحت 13 و14 سنة التي تحتضنها تونس حاليا تساهم في الارتقاء بمستوى اللعبة عربيا. وأعرب الجابر لـ«كونا» عن «سعادته بوجوده بتونس لرعاية وحضور البطولة العربية للناشئين والناشئات للتنس للفئتين تحت 13 و14 سنة التي ستكون ناجحة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول العربية».

وأضاف أن «مثل هذه الدورات المخصصة للناشئين تساهم في ازدهار وارتقاء لعبة التنس وتطويرها في العالم العربي حيث إنها تمثل فرصة للتنافس الندي ولتبادل التجارب والخبرات التي تصب في صالح تطوير اللعبة بالدول العربية».

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات والبطولات تعكس التعاون الكبير بين الاتحادات العربية للتنس «وسيكون مردودها إيجابيا على اللاعبين العرب ومستوى مشاركاتهم في الدورات والبطولات الدولية للتنس».

وأوضح أن البطولة العربية للناشئين والناشئات للتنس تقام في تونس هذه الأيام بمشاركة لاعبين من الكويت والبلد المضيف والجزائر ومصر وقطر والمغرب وسلطنة عمان والسعودية.