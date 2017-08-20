توج فريق الجيش رسميا ببطولة الدوري السوري بنسخته الـ 46 لكرة القدم بتعادله مع ضيفه الوثبة الحمصي 1-1 في دمشق في ختام المرحلة الثلاثين الأخيرة من البطولة.

وأسفرت نتائج الفرق المهددة عن مرافقة جبلة والفتوة للجزيرة والحرية إلى الدرجة الثانية بعد خسارة جبلة أمام مضيفه الطليعة في حماه بهدف وحيد وتعادل الفتوة مع مضيفه الكرامة في حمص بهدف لمثله.

وكان الجيش ضمن لقب البطولة منذ المرحلة الماضية ولعب أمام الوثبة دون ضغوط وتقدم بعد 38 دقيقة عبر مؤيد خولي قبل أن يسجل عبد الحكيم يوسف هدف التعادل للوثبة (63).

ورفع الجيش رصيده الى 65 نقطة في المركز الأول مقابل 33 نقطة للوثبة في المركز الثاني عشر.

واللقب هو الثالث للجيش على التوالي والخامس عشر في تاريخه منذ انطلاق البطولة عام 1966.