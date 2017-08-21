القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

بدأ منتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر معسكرا مغلقا بمشروع الهدف لمدة ثلاثة ايام، ينتقل بعدها الى مدينة برج العرب استعدادا لمباراتي اوغندا في تصفيات المونديال.

ويلتقي منتخب مصر نظيره أوغندا، يوم 31 الجاري، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بينما يقام لقاء الجولة الرابعة يوم 5 سبتمبر المقبل على أرض «الفراعنة».

وأنكر المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب المصري أسامة نبيه الاتهامات التي توجه للجهاز الفني، بمجاملة بعض اللاعبين، بضمهم لقائمة «الفراعنة».

وقال نبيه إن الجهاز الفني يختار اللاعبين وفقا لاحتياجاته، لافتا إلى أن هناك عناصر جديدة ظهرت في القائمة الأخيرة كصالح جمعة لاعب الأهلي وحسام حسن لاعب سموحة. وأشار المدرب المساعد إلى أن الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين وسيتم دخول المميزين منهم لقائمة المنتخب بشكل تدريجي.

وتابع: «نثق في جميع اختياراتنا من أجل تخطي عقبة أوغندا في تصفيات كأس العالم، ولا نجامل أحدا لأننا نبحث عن التأهل للمونديال».

على صعيد آخر، اكتمل عقد فريق الكرة بنادي الزمالك استعدادا للموسم الجديد، بعد الاتفاق مع البرازيلي أتوري المدير الفني السابق لساو باولو البرازيلي الذي سيحضر مع 3 من مساعديه.

وعقد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مؤتمرا صحافيا أمس قدم خلاله الصفقات الجديدة، والتي ضمت الثنائي عبدالله جمعة ومحمد الشامي المنضمين حديثا للفريق الأبيض من إنبي بجانب محمد رمضان من بتروجت.

كما تعاقد الزمالك مع اللاعب السوري مؤيد العجان، الظهير الأيسر الجديد للزمالك، القادم من الوحدة السوري لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مقابل 250 ألف دولار، مع تحمل اللاعب 100 ألف دولار، ليزامل مواطنه علاء الشبلي الذي يلعب في مركز الظهير الايمن.

في الوقت ذاته، اعلن منصور عن اعارة حسام باولو لنادي الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد، فيما قرر منح إبراهيم صلاح لاعب وسط الأبيض الاستغناء الخاص به مجانا، دون دخوله في أي صفقة تبادلية تقديرا لمجهوداته ودوره مع القلعة البيضاء طوال السنوات الماضية، واصبح اللاعب حرا، وتردد انه على ابواب النادي الاهلي.