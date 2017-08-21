لفت الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لكأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، حسن الذوادي، الى ان تأثير الأزمة الخليجية على الاستعدادات لتنظيم البطولة كان محدودا وانه «لا تأخير» في المشاريع.

وقال الذوادي في مقابلة مع قناة الجزيرة الانجليزية أمس، ان «التأثير كان محدودا»، في إشارة الى قطع دول عدة في مقدمها السعودية والامارات، علاقاتها مع الدوحة منذ يونيو الماضي.

وأضاف «فيما يتعلق بالتقدم في إنشاء الملاعب ومتطلبات البنية التحتية لكأس العالم، يتم تحقيق تقدم كذلك».

وردا على سؤال عما اذا أدت الأزمة الى تأخير في إنجاز المشاريع، قال «المشاريع تسير وفق الجدول المحدد، لم يحصل أي تأخير».

وكانت قطر منحت الأولوية في مشاريع كأس العالم، والتي تنفق عليها ما يقارب 500 مليون دولار أسبوعيا، للمزودين الخليجيين، الا ان الدوحة أشارت الى انها لجأت الى شركات مقاولة من الصين وماليزيا وغيرها من الدول، منذ قرار الدول قطع العلاقات معها.