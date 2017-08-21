حقق الشباب والاتحاد فوزين كبيرين على القادسية والفيحاء 4-1 و5-2 على التوالي في ختام المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

في المباراة الأولى في الرياض، سجل للشباب خالد كعبي (8) والأرميني ماركوس بيتزيللي (18) وهتان باهبري (90) وناصر الشمراني (90)، وللقادسية البرازيلي بيسمارك فيريرا (35).

وحصد الشباب بالتالي أول ثلاث نقاط له في البطولة بعد أن خسر في المرحلة الأولى أمام احد 1-2، وهو نفس رصيد القادسية الذي كان تغلب على الرائد 2-1.

وفي المباراة الثانية، عاد الاتحاد بثلاث نقاط ثمينة من ملعب الفيحاء بخمسة أهداف لادميلسون باروس من الرأس الاخضر (30 خطأ في مرمى فريقه) والتشيلي كارلوس فيلانويفا (71) والمصري محمود كهربا (83) والتونسي احمد العكايشي (84) وفهد المولد (88 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للكوستاريكي جون رويز (35) والتشيلي روني فرنانديز (60).

وهي أول 3 نقاط أيضا في رصيد الاتحاد الذي لقي خسارة مفاجئة في المرحلة الاولى أمام الباطن 1-3، في حين انها الخسارة الثانية للفيحاء.