لم يظهر الهلال بشكل مقنع في بداية دفاعه عن لقب دوري المحترفين السعودي لكنه ورغم غياب نجمه نواف العابد يبدو أكثر جاهزية من العين الذي لم يستهل موسمه بعد في الإمارات قبل مواجهتهما في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويحل الهلال ضيفا على العين في ستاد هزاع بن زايد اليوم ثم تتكرر المواجهة إيابا في السعودية الشهر المقبل.

وفاز الهلال، الذي لم يحرز اللقب الآسيوي منذ 17 عاما، بصعوبة في أول جولتين بالدوري السعودي على الفيحاء الصاعد للأضواء 2-1 ثم على التعاون 4-3 الأسبوع الماضي بينما سينطلق دوري المحترفين الإماراتي الشهر المقبل.

وخاض العين، بطل آسيا 2003 ووصيف بطل العام الماضي المدعوم بنجمه عمر عبدالرحمن «عموري» أفضل لاعب في آسيا 2016، فترة إعداد في النمسا وبعد عودته للإمارات واجه المحرق البحريني مرتين وديا ففاز 3-0 وتعادلا 1-1.

وتلقى الهلال ضربة قوية بغياب صانع اللعب نواف العابد، حيث قال النادي السعودي إنه لم يسافر إلى مدينة العين بسبب «خفقان في القلب»، كما يغيب لاعب الوسط نيكولاس ميليسي القادم من أوروغواي للإصابة.