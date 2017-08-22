بيروت - ناجي شربل

توج المنتخب الأسترالي بطلا لبطولة كأس آسيا في نسختها التاسعة والعشرين في أول بطولة يشارك فيها في القارة الصفراء والتي استضافتها لبنان خلال الفترة من 8 إلى 20 الشهر الجاري في مجمع نهاد نوفل وذلك بعد فوزه على منتخب إيران 79-56 وبفارق 23 نقطة.



وحلت كوريا الجنوبية ثالثة بعدما جددت فوزها على نيوزيلندا بفارق تسع نقاط ٨٠-٧١، والصين خامسة بفوزها على لبنان بفارق نقطة واحدة ٧٩-٧٨، في واحدة من أسوأ النتائج للمشاركات اللبنانية في البطولة.



وبذلك انهى لبنان مشاركته بأربعة انتصارات مقابل خسارة 3 لقاءات.



وسبق له خوض المباراة النهائية للبطولة 3 مرات خارج ارضه في اعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٧ بالصين و٢٠٠٥ بالدوحة، الى خوض الدور نصف النهائي مرتين اضافيتين في ٢٠٠٣ و٢٠٠٩ في الصين.



وأعلن قائد منتخب لبنان فادي الخطيب اعتزاله اللعب دوليا بعد مسيرة استمرت ٢٠ سنة.



وتم اختيار أفضل تشكيلة وتكونت من شي ايلي (نيوزيلندا)، محمد جمشيدي (ايران)، فادي الخطيب (لبنان) سيكيون اوه (كوريا الجنوبية)، حامد حدادي (ايران).



ونال الأخير جائزة أفضل لاعب في البطولة.