القاهرة - سامي عبدالفتاح

خرج صاحب الثنائية حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن صمته الطويل خلال الموسم الاستثنائي الذي توج فيه ببطولتي الدوري وكأس مصر وقدم لمنتخب «الفراعنة» نخبة من أهم لاعبيه، كما أثار من حوله الكثير من الجدل حول علاقته ببعض نجوم الفريق وكفاءته كمدرب لفريق كبير وفشله في بطولة الاندية العربية، فأجاب البدري على كل هذه التساؤلات كاشفا عن انه سيغير من طريقة لعب الفريق في الموسم المقبل وسيقدم وجوها جديدة، وانه لم يكن ابدا ضد نجوم الأهلي، خاصة عماد متعب وحسام غالي، ومؤكدا ان الأهلي اصبح أقوى كثيرا من حاله عندما تسلمه من الهولندي مارتن يول.



وقال، إن القوام الأساسي للفريق في السنوات الماضية قبل أن يتولى المهمة، كان أفضل بكثير من الوقت الحالي، خاصة أن «المارد الأحمر» كان يضم أفضل العناصر بين صفوفه، مثل محمود تريزيغيه، ورمضان صبحي، والجابوني ماليك إيفونا، مشيرا إلى أنه تولى الفريق بعد فترة الانتقالات ودون أن يتدخل في اختيار الصفقات التي أبرمت.

وأضاف: أنه ينوي تغيير طريقة اللعب لـ 4-3-3 في الموسم المقبل، من خلال توظيف إمكانيات بعض اللاعبين مثل أحمد الشيخ وإسلام محارب وأجاي ووليد أزارو.

وكشف البدري عن أبرز مكاسب البطولة العربية والتي ودعها فريقه من دور نصف النهائي، والتي يعد أبرزها ظهور عمرو بركات لاعب الفريق بمستوى جيد رغم عدم مشاركته مع الفريق طوال الموسم الحالي.

وحول رحيل متعب وغالي، علق قائلا: رفضت في بداية الأمر رحيل حسام غالي، واحترافه بصفوف فريق النصر السعودي، موضحا أن اللاعب أصر على الرحيل من أجل تأمين مستقبله، وهو ما دفعه للموافقة، مضيفا إلى أنه مرحب برحيل عماد متعب مهاجم الفريق، في حالة تلقيه عرضا يليق باسمه وتاريخه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مثلما حدث مع الكابتن حسام غالي ليؤمن هو الآخر مستقبله.

معلول ممنوع من الرحيل

وعن رحيل علي معلول، قال البدري: «رحيل التونسي معلول مرفوض نظرا لقيده في القائمة الأفريقية، ومن الممكن السماح لأحد لاعبي الجبهة اليسرى بالرحيل ولكن في فترة الانتقالات الشتوية ومثله، المهاجم مؤمن زكريا، الذي مازالت أمامه سنوات طويلة من العطاء، مما جعله يرفض رحيله في الوقت الحالي، والتمسك باستمراره.

اما عن احتراف أحمد حجازي بنادي ويست بروميتش الإنجليزي، فعلق قائلا: ان المقابل المادي الذي حصل عليه الأهلي كان السبب الأساسي في الموافقة على رحيل اللاعب، فضلا عن أن غيابه لن يؤثر على دفاع الفريق، نظرا لكونه أقل اللاعبين مشاركة بالمقارنة بزملائه في نفس المركز «سعد سمير، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة».