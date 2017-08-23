أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم عن برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري حيث استقر الجهاز الفني على أن يخوض 4 مباريات ودية، مع أندية التعاون ونجران وهجر والهلال.

وسيواجه الفريق نظيره التعاون يوم الجمعة المقبل في بريدة، بينما سيواجه نجران وهجر يومي الأحد والثلاثاء 27 و29 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة الهلال في الرابع من سبتمبر المقبل.

يذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليا بسبب انشغال المنتخب بخوض مباراتين أمام الإمارات واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وعاود الفريق تدريباته امس على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، بعد أن منح مدرب الفريق اللاعبين إجازة لثلاثة أيام، وذلك في أعقاب مواجهة النصر الأخيرة.

ومن المقرر ان تشهد التدريبات مشاركة المهاجم الأرجنتيني رودريغو ساليناس لأول مرة بعد انضمامه للفريق كخامس اللاعبين الأجانب، في الوقت الذي سيغيب فيه لاعب الوسط السلوفاكي فيليب كيس، والمدافع العراقي أحمد إبراهيم اللذان غادرا السعودية للمشاركة مع منتخبيهما في تصفيات كأس العالم.