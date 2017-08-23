تعادل العين الاماراتي مع ضيفه الهلال السعودي 0-0 على ستاد هزاع بن زايد أمام 21223 متفرجا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولعب العين بـ 10 لاعبين بداية من الدقيقة 66 بعد طرد مدافعه مهند العنزي. ويلتقي الفريقان إيابا في الرياض في 11 سبتمبر المقبل.

من جهته، أكد مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، أن فريقه قدم أداء جيدا في مواجهة لم تكن سهلة أمام الهلال، موضحا أن عامل الطقس ألقى بآثاره على مردود الفريقين على أرض الملعب.

وقال زوران: «في اعتقادي أن النتيجة ليست سيئة بالنسبة لصحاب الأرض والضيوف».

وأضاف: «قبل المباراة كنت أتلقى عدة أسئلة من الإعلاميين حول مدى جاهزية الفريقين، خصوصا أن منافسنا خاض مواجهتين رسميتين بالدوري السعودي، بيد أنني لم أكن أود التحدث حول تلك الجزئية لأن التفاصيل التي ترافقها ذات أهمية كبيرة في جولة التحضير للمباراة الآسيوية، وفي المباراة بدا هذا الأمر واضحا بالنسبة لمدى الجاهزية».

وتعليقا على سؤال حول توقعاته لنتيجة مباراة الإياب، قال: «المؤكد أن مثل تلك المواجهات لا تعترف بلغة التوقعات، وسنعمل على تقدم فريقي مباراة قوية ومثيرة ويتأهل من خلالها إلى المرحلة المقبلة من دوري الأبطال».

دياز سعيد

بدوره، أعرب المدير الفني للهلال، الأرجنتيني رامون دياز، عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه أمام العين.

وأكد دياز في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة على ثقته في لاعبي الهلال وقدرتهم على خطف بطاقة التأهل في مباراة الإياب بالرياض.

وقال دياز: «حاولت استغلال النقص العددي في صفوف العين ودفعت بسالم الدوسري، بعدها حصلنا على فرصتين لكن لم يتم ترجمتهما لأهداف».

وبخصوص تأكد غياب الثلاثي سلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالله الحافظ بسبب الإيقاف، قال دياز إن الهلال يمتلك دائما البديل الجاهز ولن يتأثر بهذه الغيابات.

وحصل لاعبو الهلال على راحة من التدريبات حتى الجمعة المقبلة، على أن يعاود الفريق استعداداته السبت تمهيدا لاستئناف المسابقات المحلية.