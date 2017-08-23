القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري م.هاني أبوريدة انه لم يكن موافقا على قرار زيادة اللاعبين الاجانب الى 4 لاعبين في كل فريق، ولكن الأغلبية في مجلس الادارة وافقت على القرار، ربما تحت ضغط بعض الاندية، وانه بالتالي وافق تحت رغبة الاغلبية في المجلس.

ووضع الاتحاد المصري لكرة القدم حدا للجدل بشأن اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية للموسم الجديد، بعد أن قرر زيادة عددهم من 3 إلى 4 أجانب، بعد اجتماع مع ممثلي أندية الدوري الممتاز.

وعدل الاتحاد المصري عن رأيه بعد يوم واحد من تأكيده استمرار النظام السابق، الذي كان ينص على تعاقد الأندية المحلية مع ثلاثة لاعبين أجانب بحد أقصى.

وسبق ان اتخذ الاتحاد قرارا باعتبار اللاعبين السوريين والفلسطينيين كالمصريين، وليسوا اجانب، وهو ما فتح الباب امام عدد كبير من اللاعبين السوريين مؤخرا.

وتعاقد الزمالك، صاحب المركز الثالث الموسم الماضي، بالفعل مع العدد الأقصى من الأجانب، إذ ضم كابونغو كاسونغو القادم من الكونغو الديموقراطية، والغاني بنيامين أشيامبونغ، ورزاق سيسيه من ساحل العاج، إضافة الى الثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي.

وسينضم اللاعبون الخمسة إلى لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف الموجود في الزمالك منذ العام 2014.

وحمل ابوريدة المدرب هاني رمزي مسؤولية فشل منتخب المحليين لأنه اصر على الرحيل في توقيت صعب، وتم تغيير الجهاز الفني للمنتخب قبل وقت قصير من مواجهة المغرب، فكان الاخفاق والخروج من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، موضحا: كانت خططنا تقوم على اختيار عناصر منتخب المحليين من أندية الدرجة الأولى، والمنتخب كان الهدف منه خدمة المنتخب الأول.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة في تصريحات اعلامية أنه في حال فوز المنتخب المصري في مباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم المحدد لهما 31 الجاري بكمبالا و5 سبتمبر المقبل على ستاد برج العرب، سيضع منتخب الفراعنة قدمه في مونديال روسيا 2018، لافتا إلى أن الشعب المصري كله يساند المنتخب من أجل تحقيق حلم المونديال، وأن الاتحاد يبذل كل ما في وسعه من أجل نجاح الفراعنة.

«الفراعنة» يستعدون

ويؤدي لاعبو المنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر تدريباتهم بمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لمباراتي أوغندا المقرر لهما يومي 31 الجاري و5 سبتمبر المقبل بكمبالا والإسكندرية على الترتيب، في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وسينتقل المعسكر غدا الى برج العرب بانضمام اللاعبين المحترفين، وعددهم 16 لاعبا.

وكانت التدريبات الاولى بحضور 15 لاعبا محليا فقط هم: شريف اكرامي وأحمد فتحي وعبدالله السعيد وحسام عاشور وأحمد الشناوي وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة وطارق حامد وعلي جبر وأيمن أشرف وأحمد الشيخ ومحمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحي، بالإضافة إلى المحترف الوحيد عصام الحضري حارس التعاون السعودي.