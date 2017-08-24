فرط النادي الأهلي السعودي في فوز كان في متناوله وتعادل مع مضيفه بيرسيبوليس الإيراني 2-2، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

وتقدم الأهلي بواسطة السوري عمر السومة (2) والبرازيلي ليوناردو سوزا (58) قبل أن يسجل بيرسيبوليس هدفين متأخرين عن طريق شجاع خليل زاده (72) والنيجيري غودوين منساه (84).

ويلتقي الفريقان إيابا في 12 سبتمبر المقبل على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

وتقام مباريات الأندية السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة بسبب الأزمة الديبلوماسية بين البلدين.

وحصل الأهلي على الأسبقية إثر كرة صوبها صالح العمري وتصدى لها الحارس الإيراني علي رضا، لتجد السومة الذي تابعها قوية داخل المرمى (2).

واندفع بيرسيبوليس بعد الهدف بحثا عن التعديل، لكن هجماته لم تشكل خطورة خلافا للأهلي الذي كاد يضاعف النتيجة في مناسبتين، حيث صوب السومة كرة خادعة مرت بمحاذاة القائم (20)، ثم اتبعها صالح العمري بتسديدة مماثلة مرت بجانب القائم (32).

ومع بداية الشوط الثاني، كاد بيرسيبوليس يعادل النتيجة لولا براعة الحارس محمد العويس الذي تصدى لكرة رأسية وحولها بأطراف أصابعه لركنية (48).

وصوب البرازيلي ليوناردو كرة قوية علت العارضة الإيرانية بقليل (55). ومن هجمة منسقة وضع العمري زميله ليوناردو في مواجهة المرمى فلعب الكرة بكل هدوء الى يمين علي رضا (58).

وأهدر حسين المقهوي هدفا محققا ثالثا عندما واجه المرمى وأطاح بالكرة فوق العارضة (63). ومن ركلة حرة قلص بيرسيبوليس الفارق بعد أن تهيأت الكرة على رأس شجاع خليل زاده الذي لعبها داخل المرمى (71).

ولاحت فرصة ثمينة للفريق الإيراني لمعادلة النتيجة، لكن كرة محمد أنصاري مرت بجانب القائم (74). ومن هجمة سريعة أدرك بيرسيبوليس التعادل بواسطة النيجيري منساه الذي صوب كرة قوية استقرت على يسار العويس (84).

ويلعب الفائز من المواجهة مع المتأهل من مواجهة العين الاماراتي والهلال السعودي اللذين تعادلا سلبا في الذهاب.

ووضع شنغهاي سيبغ الصيني قدما في نصف النهائي بعد فوزه الكبير على ضيفه ومواطنه غوانغجو ايفرغراندي 4-0، ليقترب من مواجهة الفائز بين كاواساكي فرونتال واوراوا ريد دايموندز اليابانيين.