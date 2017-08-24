بيروت ـ ناجي شربل

بعد كأس النخبة التي أحرزها النجمة بفوزه على العهد بركلات الترجيح اثر تعادلهما ٢-٢، تستكمل المباريات التنشيطية للموسم الكروي اللبناني، حيث يلتقي العهد بطل الدوري والانصار حامل الكأس في مباراة السوبر مساء الاحد في صيدا.

وتواصل الفرق الثلاثة النجمة والانصار والعهد تحضيراتها للدوري عبر التعاقد مع لاعبين، كان آخرها ضم الانصار لاعب الوسط عدنان حيدر الذي كان يلعب في الخارج.

في حين يواصل الرئيس الجديد لنادي النجمة أسعد صقال مهمة التعاقد مع اللاعبين قبل أن يتسلم مهام عمله رسميا، حيث نجح في التعاقد مع الحارس حسن معتوق والمهاجم عباس حسن المحترف في صفوف أحد الأندية السويدية.

اما نادي العهد فإنه الاكثر استقرارا بوجود رئيسه تميم سليمان في موسمه الثالث معه حيث يعمل على تجهيز صفوف فريقه لخوض التحدي في الدوري ومسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.