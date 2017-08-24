القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إن اعتذار البلجيكي فرانك فيركواتيرين عن عدم إتمام التعاقد على تدريب نادي الزمالك نجاح لمن يحاولون تخريب النادي.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، في بيان امس، أن هناك من وصفهم بـ «المخربين» ويلعبون بالنار مع نادي الزمالك ومصر بشكل عام، وأنه تم توجيه حملة هجوم قوية على المدرب بيتوركا ما تسبب في فشل المفاوضات معه.

وأوضح رئيس النادي أنه تم الاتفاق مع فرانك وأرسل موافقته منذ أيام على تولي تدريب الزمالك وأسماء المساعدين ومناصبهم، وأرسل جواز السفر الخاص به للنادي من أجل إرسال تذاكر الطيران للحضور إلى القاهرة بعد الاتفاق مع نجله ووكيله اللذين حضرا لمصر وتمت استضافتهما لمدة يومين.

ولفت منصور إلى أن المدرب البلجيكي حضر إلى مصر منذ 10 أيام على حساب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، وأبدى إعجابه بنادي الزمالك وكان سعيدا بالعمل فيه، وأن بعض المخربين تحدثوا مع المدرب وأثاروا خشيته من العمل في الزمالك.

وأكد أن المفاوضات مع المدرب البلجيكي توقفت بعد قيام من وصفهم بـ «المخربين» بتوصيل رسالة سيئة، وأن لاعبا مشهورا اعترف في تصريحات سابقة أنه تحدث مع المدرب وحذره من العمل في الزمالك.

وقال منصور: «هناك شكاوى للحجز على أموال الزمالك في البنوك من أجل إعاقة المجلس عن استكمال الإنشاءات وإبرام الصفقات، وأطالب جماهير الزمالك بمحاسبة هؤلاء».

وشدد على أنه لن يترك من يعيق طريق الزمالك إلا وهم في السجون، ومن يرد تصفية حسابات شخصية فليخض المعركة معي ولا يجب أن يكون الزمالك طرفا فيها.

وأوضح مرتضى أنه يجري حاليا البحث عن مدير فني كبير لن يشار إليه حتى لا يتم إفساد المفاوضات معه.

حرب الانتخابات بدأت

ومع اقتراب انتخابات الزمالك أشعل ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، الحرب ضد مرتضى منصور الرئيس الحالي، وهاني زادة، عضو مجلس الإدارة واتهمهما بالعديد من المخالفات المالية، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضدهما.

وقال عباس في بيان له: «تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، وهاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، يحمل رقم 9637 لسنة 2017 عرائض النائب العام، اتهمهما فيه بالاتجار في العملة، وإهدار المال العام وإخفاء أموال نادي الزمالك».

وكشف عباس في البلاغ ان هاني زادة، يرتكب مخالفات قانونية جسيمة يعاقب عليها القانون، بقيامه بفتح حساب شخصي بأحد البنوك مخصص لتلقي أموال الزمالك الواردة من الخارج، بالمخالفة للوائح الداخلية التي تنص على عدم انتقال أموال النادي عبر حسابات شخصية، إنما تتم عبر حسابات النادي الرسمية المعلنة بالبنك المركزي، لأن أموال النادي تعامل كأموال عامة، وفقا للمادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975».

وأضاف عباس ان مجموع الأموال الخاصة بنادي الزمالك التي تلقاها هاني زادة عبر حسابه البنكي الخاص، بلغت في الفترة الأخيرة من واقع كشف الحساب البنكي 4 ملايين دولار، و16 ألف يورو و146 ألف جنيه، و5 آلاف ريال سعودي.

انتظار المحترفين

ينتقل اليوم منتخب مصر لكرة القدم إلى معسكره في برج العرب بعد ان أنهى المعسكر المفتوح في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لمباراتي أوغندا المقرر لهما يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر، في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأدى الفريق بالأمس آخر تدريباته بمشروع الهدف بمشاركة 15 لاعبا من المحليين هم: أحمد فتحي وعبدالله السعيد وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد الشناوي وصالح جمعة، وسعد سمير ورامي ربيعة وطارق حامد وعلي جبر وأيمن أشرف وأحمد الشيخ، ومحمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحي، بالإضافة إلى المحترف الوحيد عصام الحضري حارس التعاون السعودي، واعتبارا من اليوم سيبدأ انضمام المحترفين وعددهم 16 لاعبا.