القاهرة - سامي عبدالفتاح

اصدر قائد المنتخب المصري، والإسماعيلي والأهلي والزمالك الأسبق، أحمد حسن بيانا ساخرا، رد فيه على اتهام رئيس الزمالك مرتضى منصور له بأنه من تسبب في تراجع المدرب البلجيكي فرانكي فيركاوترين عن تدريب الأبيض ولمعرفته السابقة به، عندما لعب لسنوات في الدوري البلجيكي.

واستهل حسن بيانه بقوله: «هذا البيان احتراما لجماهير الزمالك وليس ردا على أكاذيب وفشل مرتضى منصور».

وتابع: «هذا لم يحدث على الإطلاق لأنني أقسم بالله لم أتحدث مع فرانكي ولم يتحدث معي طوال الفترة الماضية وأول من تحدث معي هو أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، وعندما سألني على المدرب تحدثت عنه بكل وضوح وصراحة وعن إيجابياته».

وواصل: «عادة ما نرى مرتضى منصور يعلق فشله على الآخرين ويبحث عن شماعة للخروج من هذا الفشل ولكن أنصحه أن يبحث عن شماعة أخرى».

«شيكابالا» يوقع للرائد

وفي شأن آخر، ينضم اليوم لاعب وسط الزمالك، محمود عبد الرازق «شيكابالا» الى معسكر فريق الرائد السعودي بالقاهرة، بعد ان انهى إجراءات انتقاله بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 300 الف دولار للاعب.

ومن المقرر ان يغادر شيكا مع فريقه الجديد الى السعودية، عقب انتهاء معسكره بالقاهرة، وربما يؤجل رحيله الى ما بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.

حمدي إلى أودونيزي

ومن ناحية اخرى، وافق النادي الأهلي على انتقال لاعبه الصاعد أحمد حمدي (19 عاما) بعد ان تلقى عرضا رسميا من أودينيزي الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وانتقل حمدي الى أودينيزي مقابل 125 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 750 ألف يورو (نحو 15 مليون جنيه).