القاهرة - سامي عبدالفتاح

أكد المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، أن مواجهتي أوغندا مصيريتان، وأن المنتخب يستعد منذ 3 أيام وينتظر حضور المحترفين في الخارج يومي 27 و28، مشيرا إلى أنه «لا توجد مباراة سهلة ولعبنا أمام أوغندا في كأس الأمم الأفريقية، وكانت مباراة صعبة ومعقدة، ولكنني واثق في جميع اللاعبين».

وقال المدير الفني للفراعنة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمشروع الهدف امس: «هناك اختلاف في تشكيل أوغندا لوجود مدير فني جديد لديهم، وقد تكون لديه تغييرات في التشكيل أو الخطة، وكل الأمور واردة، والمدرب الحالي لأوغندا كان مساعدا للمستقيل ميشو، ومنتخب أوغندا قوي ونستعد له بقوة واحترام».

وأضاف: «أما الصعوبة بالنسبة لمنتخب مصر فتكمن في أننا نتجمع في وقت صعب للغاية لوصول المحترفين متأخرين، وهو أمر صعب»، مستبعدا وجود أزمة في خط الهجوم الصريح بصفوف الفراعنة، كما يتردد، في ظل وجود عدد كبير من المهاجمين، مؤكدا أن عمرو جمال مهاجم متميز وجيد، فضلا عن أن اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي هم الأفضل في مصر، وأثق بهم جدا.

وأضاف كوبر، أن الإرهاق البدني ليس الخطر الوحيد الذي يواجه اللاعب، بل هناك إرهاق ذهني أيضا، موضحا أن اللاعبين المحليين لديهم الخبرات الكبيرة ويعلمون قيمة المنتخب جيدا، كما أن التركيز مهم، ومن المقرر أن يتم خلال المعسكر تحديد الجاهزين من المجموعة المحلية والمحترفين.

وأشار كوبر إلى أن ظروف المباراة الأولى أمام أوغندا تحدد كثيرا من الأمور الخاصة بلقاء العودة، ولا يمكن أن أحسم أمورا في مباراة العودة قبل مشاهدة ما سيحدث في مباراة الذهاب، قائلا، «حرصت على اختيار قائمة من 30 لاعبا لمواجهة كل الظروف التي قد تواجهنا في المعسكر أو المباراة الأولى، ونتيجتها أختار اللاعبين الذي يجيدون اللعب في أكثر من مركز لمواجهة الظروف».

من ناحية أخرى، أكد كوبر أن تصريحات مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي، التي قال فيها إنه يسعى للاحتراف من أجل التواجد في المنتخب، تعد حافزا وليس هجوما على المنتخب، موضحا أنه لا يتوقع هجوما من مؤمن زكريا بسبب عدم الانضمام للمنتخب، ولكنه أمر يحفز اللاعب من وجهة نظره.

وعن باسم مرسي، مهاجم الزمالك، قال كوبر، «باب المنتخب مفتوح له، وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني، لأنني لا أستبعد لاعبا نهائيا، ولكن كل مباراة لها ظروفها».

وشدد المدير الفني للفراعنة على أنه لا توجد أزمات في المنتخب، موضحا أنه منذ توليه تدريب المنتخب هناك قواعد تم وضعها ولا يوجد خروج عن النص نهائيا، وجميع اللاعبين يعلمون نظام وقواعد المنتخب، وفيما يخص الاعتراض على التشكيل أو اللعب، فأكد أنه لا يوجد في المنتخب، ومن الطبيعي أن يحزن اللاعب لعدم المشاركة، ولكن إثارة الأزمات مرفوض، ولا يمكن الكشف عن التشكيل أو مركز حراسة المرمى حاليا.