القاهرة - سامي عبدالفتاح

يشارك نجم الزمالك المعار إلى الرائد السعودي، محمود عبدالرازق «شيكابالا» مع فريقه الجديد في مواجهة الزمالك، عندما يلتقي الفريقان وديا يوم الاربعاء المقبل، بالقاهرة، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري المصري والسعودي، وبعد انتقال شيكابالا الى الرائدا، معارا لمدة موسم واحد.



وكشف شيكابالا ان الرحيل من الزمالك كان اضطراريا، وانه الاختيار الأفضل بالنسبة له حاليا، بسبب الضغوط المستمرة طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى انه لم يحزن بسبب الانتقادات الشديدة من البعض في الفترة الأخيرة، لأن كل شخص حر في رأيه تماما، لكن الأهم أنه اتخذ القرار المناسب لصالحه ولصالح الزمالك.

وعن التجربة الرابعة له في الاحتراف، قال: أرى أنني استطيع النجاح فيها وتلافي جميع سلبيات التجارب السابقة، خاصة أن الظروف ممهدة للنجاح من استقرار إداري وفني ووجود تقدير كبير من جانب إدارة الرائد السعودي.

وعن سبب تفضيله للرائد السعودي، أوضح: السبب الأول أنني لن استطيع ارتداء قميص مصري آخر سوى الزمالك، بجانب أن العرض السعودي كان الأفضل من جميع النواحي، وتجربتي السابقة مع الإسماعيلي تحت قيادة ميدو كان لها ظروف خاصة، لأن اللعب في الإسماعيلي كان خطوة ضرورية للعودة للزمالك، والكل يعرف ذلك جيدا.

من جهة اخرى، وافقت ادارة الكرة بالزمالك على دعوة الفيصلي الأردني لمواجهته وديا، يوم 3 سبتمبر المقبل، في مباراة اعتزال النجم الدولي الأردني السابق حسونة الشيخ.



وكان الزمالك قد أنهى المرحلة الأولى من معسكره في التجمع الخامس، بعد فوزه وديا على السكة الحديد بثلاثية أحرزها محمد مجدي وكابوريا ورزاق سيسيه.

مونديال «الطائرة»

على صعيد آخر، تأهل منتخبا روسيا والأرجنتين للمباراة النهائية في بطولة كاس العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 23 سنة، والمقامة في القاهرة، بينما تلتقي البرازيل مع كوبا، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وصعد المنتخب الروسي للنهائي، بعد فوزه بصعوبة بالغة على البرازيل 4-3، وجاءت نتيجة الأشواط لصالح روسيا، بواقع 15-11 و15–13 و11- 15 و15 -17 و15-13 و13-15 و8–15.

فيما يلتقي منتخب مصر مع نظيره الياباني على المركز الخامس، بعد تغلب المنتخب المصري على نظيره الصيني 4-1، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح مصر، بواقع 15–12 و15-13 و12-15 و19 –17 و15–8.

وستلتقي مصر مع المنتخب الياباني، الذي تفوق على إيران 4-3، لتحديد صاحب المركز الخامس، وسبق لمنتخب مصر الفوز على اليابان في المباراة الافتتاحية للبطولة.