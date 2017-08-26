بيروت - ناجي شربل

تستضيف بيروت اليوم وغدا اجتماعات لجنة الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدعوة من رئيس الاتحاد اللبناني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ورئيس اللجنة م.هاشم حيدر.



وتعقد الاجتماعات في فندق كمبينسكي في الجناح غرب بيروت، ثم ينتقل الجميع لحضور مؤتمر صحافي لحيدر والامين العام للاتحاد الآسيوي ويندسور جون في بلدة اللويزة الجنوبية بإقليم التفاح قضاء جزين (مسقط رأس حيدر).



ويلي المؤتمر حفل غداء تشارك فيه فعاليات كروية لبنانية.



وبعدها يتوجه الجميع الى ملعب صيدا البلدي لحضور مباراة كأس السوبر بين العهد والأنصار.



وهذه المرة الثانية التي يزور فيها بلدة اللويزة وفد من الاتحاد الآسيوي بعدما استضافت البلدة الجنوبية الرئيس السابق للاتحاد القطري محمد بن همام عام ٢٠٠٣.



وقال حيدر لـ «الأنباء» انه يتعمد تعريف اركان الكرة الآسيوية بالمناطق اللبنانية كافة، متناولا زيارات سابقة لبن همام الى طرابلس وعاليه وبرمانا، وللرئيس الحالي الشيخ سلمان بن ابراهيم، الى جبيل (في ٢٠١٤).



وهذه مبادرة تحسب لحيدر في استضافة اجتماعات لجنة الاتحادات الوطنية، ونقلها الى خارج مقرها المعتاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



وستتخذ اللجنة مقررات وترفع توصيات الى المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي تتضمن تفعيل دورها ودور الاتحادات الوطنية الآسيوية ضمن برنامج النهوض الخاص بالكرة الآسيوية.