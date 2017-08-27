كوبر بانتظار وصول المحترفين في الخارج خلال اليومين المقبلين

القاهرة - سامي عبدالفتاح

أظهر لاعبو منتخب مصر لكرة القدم روحا عالية في التدريبات، استعدادا لمباراتي اوغندا، اللتين تحملان الجائزة الكبرى، بالتأهل الى مونديال روسيا 2018، بعد حرمان 28 عاما، وذلك اذا فاز منتخب مصر بالمباراتين، أو على الأقل الفوز بواحدة والتعادل في الأخرى.

ولأهمية المباراة الثانية في برج العرب، وافق الأمن على حضور 60 ألف مشجع لمؤازرة «الفراعنة» لتحقيق حلم المونديال، خاصة أن مصر تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط جمعتها من الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام الكونغو وغانا.

ويلتقي منتخب مصر مع أوغندا، يومي 31 من شهر أغسطس الجاري في كمبالا، ويوم 5 سبتمبر المقبل، في برج العرب، في اطار التصفيات الافريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وبدأ توافد اللاعبين المحترفين المصريين على معسكر المنتخب المصري، استعدادا لمباراتي غانا، وكان محمد عبدالشافي اول من انضم للمعسكر، وينتظر ان يتواصل انضمام 14 لاعبا آخرين اليوم وغدا.

يذكر ان عصام الحضري انضم للمعسكر من بدايته، بعد الاستئذان من ناديه السعودي.

واللاعبون المحترفون، هم: عصام الحضري ومصطفى فتحي «التعاون السعودي» ومحمد عبدالشافي «الأهلي السعودي» وأحمد حجازي «ويســـت بــروميتــش الإنجليزي»، ومحمد النني «أرسنــال الإنجليـزي»، ومحمد صلاح «ليفربول الإنجليزي» وعمر جابر «بازل السويسري» وأحمد كوكا «سبورتنغ براغا البرتغالي» ومحمود كهربا «اتحاد جدة السعودي» وكريم حافظ «لانس الفرنسي» ومحمود تريزيغيه «قاسم باشا التركي»، ورمضان صبحي «ستوك سيتي الانجليزي» وعمرو جمال «بيدفيست الجنوب أفريقي» وسام مرسي «ويغان الانجليزي» وأحمد المحمدي «أستون فيلا».

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر وإيهاب لهيطة تقريرا من مي طه خليل، سفيرة مصر في أوغندا، أكدت فيه انها اجتمعت مع مسؤولي وزارة الخارجية الأوغندية، وتم التأكيد على تأمين المنتخب، وتوفير حراسة طوال تواجده في أوغندا، وكذلك تأمين الملاعب، من أجل ضمان التركيز الدائم للاعبين في المباراة.

وأشارت إلى أن الأجواء في أوغندا معتدلة ورائعة طوال العام، ولا يتوقع سقوط أمطار.