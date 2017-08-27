مررت الجمعية العمومية في نادي الزمالك المصري، على اللائحة الجديدة الخاصة، بعد إعلان نتائج التصويت، في مقر النادي بميت عقبة.

وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على التصويت على اللائحة، المستشار مصطفى أبوطالب، حضور 10 آلاف، و139 عضوا للتصويت.

وقال: وضع 7455 عضوا نعم على اللائحة، بينما رفضها 2409 اعضاء، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 275 صوتا.

وجاءت الجمعية العمومية قانونية بحضور 10 آلاف عضو، بينما أصبحت اللائحة الداخلية الخاصة بالنادي قانونية بعد أن تجاوز عدد الموافقين الثلثين، ليتم تطبيق اللائحة الجديدة على الانتخابات المقبلة.

كان مجلس الزمالك، حدد موعد الانتخابات يومي 23، و24 نوفمبر، على أن يتم فتح باب الترشح في الثاني من الشهر نفسه.

فيما واصل أمس أعضاء الجمعية العمومية للأهلي التصويت على لائحة النادي، خلال اجتماع الجمعية الثاني المقرر إقامته بفرع النادي بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فعاليات اليوم الأول (الجمعة)، والتي أقيمت بفرع بمدينة نصر، وسط مؤشرات بأن العدد التقريبي في اليوم الأول هو 7500 صوت، مما يعني ان ادارة الاهلي تحتاج الى 5 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانوني للجمعية، وإلا فسيتم اعتماد اللائحة الاسترشادية.