توج منتخب الأرجنتين ببطولة العالم للكرة الطائرة (تحت 23 عاما)، التي اقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، للمرة الأولى في تاريخها، بعدما تغلب في المباراة النهائية المثيرة على نظيره الروسي، حامل اللقب، بأربعة أشواط لاثنين في اللقاء الذي أقيم بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وبعد هيمنة أرجنتينية على الأشواط الثلاثة الأولى (15-10) و(15-11) و(16-14) على الترتيب، انتفض المنتخب الروسي وقلص الفارق بعد الفوز بشوطين متتاليين (16-14) و(15-13) على الترتيب، إلا أن المنتخب اللاتيني عاد وأكد فوزه باللقاء، وباللقب بحسم الشوط الرابع بنتيجة (15-9).

ونالت كوبا المركز الثالث، بفوزها على البرازيل 4-1، وهي نفس النتيجة التي فاز بها المنتخب الإيراني على نظيره الصيني، ليحتل المركز السابع. وكان المنتخب المصري، المستضيف، قد حقق إنجازا بعدما أنهى البطولة في المركز الخامس بتغلبه على اليابان في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بأربعة أشواط نظيفة، علما أنه اكتفى بتحقيق المركز التاسع في النسختين السابقتين.

ويعتبر المركز الخامس ثاني أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الطائرة المصرية، بعد حصول منتخب مصر تحت 19 عاما على المركز الرابع في بطولة العالم عام 2001 التي استضافتها مصر أيضا.