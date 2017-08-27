أعلن مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم الاسباني لوكاس الكاريز تشكيلة من 23 لاعبا للمباراتين ضد زامبيا في تصفيات مونديال 2018 في روسيا، عاد اليها آدم وناس واستدعي اليها لأول مرة سفيان دهام.

وتلتقي الجزائر مع زامبيا في 2 سبتمبر في لوساكا، وفي 5 منه في قسنطينة (شرق الجزائر).

وانضم دهام لاعب وسط سوشو الفرنسي الى المنتخب الجزائري لأول مرة، فيما عاد مهاجم نابولي وناس بعد غياب عدة اشهر حيث خاض مباراته الدولية الاخيرة في نوفمبر 2016 ضد نيجيريا.

وخلت التشكيلة من صانع العاب مونبلييه الفرنسي السابق وريال بيتيس الاسباني حاليا رياض بودبوز، ومن لاعب وسط غلطة سراي التركي سفيان فيغولي.

وتحتل الجزائر المركز الرابع الاخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة بفارق الاهداف خلف زامبيا، في حين تتصدر نيجيريا بـ 6 نقاط مقابل نقطتين للكاميرون الثانية.

وهنا اللاعبون:

- للمرمى: رايس مبولحي (رين الفرنسي) وعبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) ومهدي جيانين (كليمورن الفرنسي).

- للدفاع: فوزي غلام (نابولي الايطالي) وابراهيم بو ديبودا (مولودية الجزائر) ويوسف اطال (كورتيك البلجيكي) ورامي بن سبعيني (رين) وكارل مجاني (دون ناد) وعيسى مندي (ريال بيتيس الاسباني) والياس حساني (تشرنو فارنا البلغاري).

- للوسط: رؤوف بن غيت (اتحاد العاصمة) وعدلان قيدورة (ميدلزبره الانجليزي) ونبيل بن طالب (شالكه الالماني) وسفير تايدر (بولونيا الايطالي) وسفيان دهام (سوشو).

- للهجوم: هلال العربي سوداني (دينامو زغرب الكرواتي) وياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) ورياض محرز واسلام سليماني (ليستر سيتي الانجليزي) وآدم وناس (نابولي) وسفيان هني (اندرلخت البلجيكي) ورشيد غزال (موناكو الفرنسي) وادريس سعدي (ستراسبورغ الفرنسي).