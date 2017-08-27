وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، بشكل رسمي، على انتقال اللاعب الشاب أحمد حمدي، إلى فريق أودينيزي الإيطالي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن تنهي إدارة النادي الأمور المالية مع إدارة النادي الإيطالي.



وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، قد وافق على انتقال أحمد حمدي إلى أودينيزي الإيطالي لمدة موسم، ليحقق اللاعب استفادة فنية وليكتسب المزيد من الخبرات.



جدير بالذكر أن أحمد حمدي خاض فترة معايشة مع فريق أودينيزي خلال الفترة الماضية، حيث نجح اللاعب في إقناع مسئولي النادي الإيطالي، ليقدموا عرضا رسميا للأهلي لاستعارته.