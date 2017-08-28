القاهرة - سامي عبد الفتاح

أكد رئيس اللجنة الاولمبية المصرية م. هشام حطب، ان اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لتمرير اللائحة التنفيذية الخاصة، باطل، بشكل نهائي، وان ادارة النادي الأهلي ارتكبت خطأ كبيرا في حق اعضائها، لأن اللائحة الاسترشادية اصبحت نافذة في النادي الأهلي، لعدم توافر كل الشروط الواجبة لانعقاد الجمعية، مثل كل الاندية الاخرى، واهمها انعقادها في يومين، وغياب الرقابة المحددة من اللجنة الاولمبية.

واوضح حطب ان اللجنة الاولمبية، قدمت عدة تنبيهات لادارة النادي الأهلي، ولكنها خالفتها جميعا، بينما التزمت بها كل الاندية الاخرى، ونجحت في عقد جمعيتها العمومية والموافقة على لوائحها التنفيذية الخاصة، مثل الزمالك وسموحة وهليوبوليس والصيد والنصر وغيرها، ولكن ادارة الأهلي تجاهلت كل هذه التنبيهات، واصرت على اقامة الجمعية العمومية في يومين، وفي يومين، وبالتالي اصبحت باطلة من أول يوم لها، لإقامتها في غير المقر الرئيسي والمشهر للنادي الأهلي.

وعما سيحدث تبعا لما حدث بالفعل على ارض الواقع، قال رئيس اللجنة الاولمبية، ان اللائحة الاسترشادية اصبحت نافذة على النادي الأهلي، وسيتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية، لأن الجمعية العمومية للأهلي، هي والعدم سواء، وكأنها لم تنعقد اصلا، لأنها خالفت تعليمات اللجنة الاولمبية صاحبة الحق الوحيد في مراقبة الهيئات الرياضية الأهلية، وفق القانون، ووفق ما جاء في المادة 30 التي وضعتها ادارة الأهلي في لائحتها الخاصة.

ووفق المادة نفسها، فقد غابت الرقابة من اللجنة الاولمبية أو من تفوضه لهذا الغرض.

واضاف: وفق هذا البطلان، يتعين على ادارة النادي الأهلي الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد، خلال موعد اقصاه 30 نوفمبر المقبل. وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قد اعتمدت لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 14975 عضوا، وبلغ عدد الأصوات الموافقة على اللائحة 14391 صوتا.

وقاطعت اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة الجمعية العمومية للأهلي، ورفضتا الاعتراف بشرعية انعقادها، نظرا لإصرار النادي على عقدها على مدار يومين، في فرعي الجزيرة ومدينة نصر.

انتعاش خزينة «الأحمر»

وفي شأن كروي، انتعشت خزينة الأهلي بمبلغ 250 ألف دولار، أي ما يعادل 5 ملايين جنيه، من نادي بيدفيست الجنوب أفريقي، وهي قيمة إعارة عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر، بعد إرسال الأهلي للبطاقة الدولية للاعب وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفيين.

ويتضمن العقد المبرم بين الناديين بندا يمنح بيدفيست حق شراء جمال بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة مقابل 3 ملايين دولار، على أن يكون للأهلي حق الحصول على 15% من عائد بيع اللاعب مستقبلا.