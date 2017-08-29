مرتضى: استمرار طارق يحيى في منصب المدرب العام





القاهرة - سامي عبد الفتاح

نجح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في التعاقد مع المونتينيغيري نيبوشا ليكون مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم، لمدة موسمين، بعد مفاوضات طالت اسابيع وانقطعت في منتصف الطريق، ودخلت أسماء مرشحة اخرى ثم خرجت لتعود إدارة الزمالك لتوافق على شروط قاهر الأهلي «مرتين» في بطولة الاندية العربية، ومدرب الفيصلي الاردني بعد ان ثبت انه الأنسب إذ سيكون مرعبا للمنافس التقليدي على بطولة الدوري. وحضر نيبوشا الى القاهرة بعد ان ودع الفيصلي وجماهيره، ووقع على عقد لمدة موسمين.

واتفقت ادارة الزمالك مع نيبوشا على إبرام العقد لمدة موسمين بدلا من موسم واحد، واستجابت إدارة النادي لمطلبه على أن يكون راتبه في السنة الأولى 40 ألف دولار شهريا له ولاثنين من مساعديه، على أن يتحمل الضرائب بحيث يحصل على 37 ألف دولار ويرتفع الراتب في السنة الثانية ليكون 45 ألف دولار شهريا.

وتقاسم الزمالك مع نيبوشا قيمة الشرط الجزائي للفيصلي الاردني، ليتحمل نادي الزمالك 50 ألف دولار ومثلها لنيبوشا.

وأكد مرتضى منصور، أن طارق يحيى سيستمر في منصب المدرب العام للفريق، فيما ترددت انباء اخرى عن ضم معتمد جمال أو أشرف قاسم نجمي الفريق السابقين لمعاونة نيبوشا.

وفي ذات السياق، استقر مجلس الإدارة، على بقاء الرباعي البوركيني محمد كوفي، والغاني أشيمبونج، والكونغولي كاسونجو، والإيفواري رزاق سيسيه.

من جهة أخرى، أبدى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة ثقته في قدرة لاعبي منتخب مصر، على اسعاد المصريين، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب طويل عن البطولة.

وتابع أبوريدة، حضرت تدريب المنتخب، والتقيت باللاعبين وشاهدت في عيونهم الإصرار على العودة من أوغندا بالنتيجة التي ترسم البسمة على وجوه الجميع، ويهمنا أن نفوز حتى نكون قريبين للغاية من التأهل لمونديال روسيا 2018. واضاف: وفرنا كل الإمكانيات للمنتخب حتى يتخطى مباراتيه القادمتين مع أوغندا، وأثق تماما في قدرة اللاعبين ومدربهم الأرجنتيني هيكتور كوبر على تحقيق النتيجة التي تسعد كل المصريين.

وستلتقي مصر مع مضيفتها أوغندا في الجولة الثالثة، بتصفيات كأس العالم يوم الخميس المقبل، قبل أن تستضيفها في الجولة الرابعة بستاد الجيش ببرج العرب، في الخامس من سبتمبر.

وتتصدر مصر مجموعتها بـ 6 نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن أوغندا، وتحتل غانا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بينما تتذيل الكونغو جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.