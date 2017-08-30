كوبر جمع معلومات عن المنافس ولكنها ليست كافية

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يؤدي منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، تدريبه الوحيد عصر اليوم في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك قبل مواجهته المنتخب الأوغندي غدا بستاد نيلسون مانديلا في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وغادرت القاهرة أمس بعثة المنتخب المصري إلى كمبالا، على متن طائرة خاصة تقل الفريق ذهابا وإيابا بسبب ضيق الوقت بين المباراة الثانية أمام أوغندا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل بستاد برج العرب بالإسكندرية، وهما المباراتان اللتان ستحددان مصير الفراعنة من التأهل للمونديال، حيث تحتل مصر قمة مجموعتها برصيد 6 نقاط من الفوز على الكونغو بملعبها وغانا ببرج العرب وحيث يقف منتخب مصر على بعد خطوتين من نيل بطاقة المونديال الروسي، وقد انضم كل اللاعبين المحترفين وكان آخرهم محمد صلاح والنني والمحمدي ورمضان صبحي، من الدوري الانجليزي.



وتتصدر مصر مجموعتها بـ 6 نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن أوغندا، و5 نقاط عن غانا.

وقبل السفر حرص الجهاز الفني بقيادة كوبر، ورئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة على عقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما عن آخر مشاركة بمونديال إيطاليا 1990.



وقام الجهاز الفني بتهيئة اللاعبين نفسيا لتخفيف الضغوط المفروضة عليهم، في ظل حلم الجماهير بالفوز بمباراتي أوغندا للاقتراب من تحقيق الحلم الذي غاب ما يزيد على ربع قرن، وقال كوبر إنه جمع معلومات مهمة عن أوغندا ولكنها «ليست كافية» قبل مواجهتها مرتين بتصفيات كأس العالم.



فيما أكد صانع ألعاب الأهلي والمنتخب المصري عبدالله السعيد، تفاؤل الجميع داخل معسكر الفراعنة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا، مضيفا انه يتمنى أن يكون له دور في اللقاء من أجل رسم البسمة على شفاه الجماهير المصرية المتعطشة لحلم المونديال، مؤكدا أن جميع اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية ويعلمون جيدا أهمية مباراتي أوغندا في تحقيق حلم الوصول لمونديال روسيا.

وأشار السعيد إلى أن الجميع يركز في المباراة الأولى غدا لتحقيق الفوز، ومن أجل نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة ببرج العرب من أجل صناعة هذا الجيل للتاريخ، وهو يستطيع ذلك في ظل حالة الجماعية التي نعيش فيها بالمعسكر.

وحول المباراة، قال مدرب حراس مرمى المنتخب أحمد ناجي إن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر سعيد للغاية بحماسة اللاعبين وإصرارهم الشديد على تحقيق الفوز.

وأضاف: «هناك حالة إنكار ذات من الجميع خلال المعسكر الحالي وقبل السفر وهو ما يعزز فرصنا في الفوز ذهابا وإيابا ومن ثم الوصول الى روسيا».

ودعا وزير الشباب والرياضة م.خالد عبدالعزيز الجماهير المصرية للمشاهدة الجماعية لمباراة المنتخب في المركز الأولمبي بالمعادي، حيث أعدت شاشات عملاقة لهذا الغرض.