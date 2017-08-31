القاهرة - سامي عبدالفتاح

يستضيف المنتخب الأوغندي نظيره المصري اليوم في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام على ستاد نيلسون مانديلا في العاصمة كمبالا والذي يسبق مواجهة المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بملعب برج العرب بالاسكندرية، وما بين ستادي نيلسون مانديلا وبرج العرب، تتعلق احلام المصريين في الظهور من جديد في بطولة كأس العالم، بعد حرمان دام 28 عاما، منذ مونديال ايطاليا 1990 بقيادة الراحل محمود الجوهري.

ويتربع منتخب مصر على الصدارة في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا، بينما تقبع غانا بالمركز الثالث بنقطة واحدة، قبل لقائيه مع منتخب الكونغو (متذيل الترتيب) غدا في كوماسي بغانا، ثم يوم الثلاثاء في برازافيل.

ويأمل منتخب مصر في الفوز بمباراتيه على أوغندا، حتى يسهل من مهمته في باقي مسيرته بالمجموعة، وكي يتجنب الحسابات المعقدة التي قد يقع فيها حال تعثره في أحد اللقاءين.

واستهل منتخب مصر مشواره بالمجموعة بالفوز (2-1) على الكونغو، قبل أن يتغلب (2-0) على ضيفه منتخب غانا بالجولة الثانية.

واستقر المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر على حشد الخبرات في فريقه لمواجهة اليوم بالاستعانة باللاعبين الخبرة وعلى رأسهم عصام الحضري في حراسة المرمى أمامه محمد عبدالشافي وأحمد حجازي ورامي ربيعة وأحمد فتحي، وفي الوسط محمد النني وطارق حامد وسط منافسة قوية من سام مرسي وفي الوسط المهاجم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعبدالله السعيد وفي الهجوم محمود كهربا او عمرو جمال.