صراع إيراني - كوري.. وسورية وقطر يحتفظان ببصيص الأمل

عقد احمد خليل مهمة السعودية بعدما قاد بلاده الإمارات للفوز 2-1 على ستاد هزاع بن زايد في العين، وذلك ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

وقلبت الإمارات تخلفها بعدما تقدمت السعودية عبر نواف العابد من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يأتي الرد سريعا جدا بواسطة علي مبخوت (21)، ثم سجل احمد خليل هدف الفوز بتسديدة صاروخية بعيدة (60).

وهو الفوز الأول للإمارات على السعودية في تصفيات كأس العالم منذ ان تخطتها 1-0 في ابريل عام 1985، كما ثأرت بأفضل طريقة من خسارتها في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الحالية بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة طرد مدافع الإمارات محمود خميس (92).

ورفعت الإمارات رصيدها في المركز الرابع الى 13 نقطة، مقابل 16 للسعودية التي تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام استراليا الثالثة.

مواجهات حاسمة

ولذات المجموعة، يواجه المنتخب الأسترالي مهمة صعبة أمام مستضيفه اليابان الساعي بدوره لانتزاع احدى بطاقتي التأهل. وتتصدر اليابان (17) بفارق نقطة واحدة أمام استراليا، وتبدو حظوظ الأخيرة أوفر لأنها تملك امتياز مواجهة تايلند الأخيرة (نقطتان) في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وقال مدرب اليابان الفرنسي البوسني الأصل وحيد خليلودزيتش «أريد 11 مصارع ساموراي، لا احد سيمنحنا البطاقة الى روسيا، واذا لم نؤمن بذلك، فسنضع انفسنا في موقف صعب.. الخطأ ممنوع».

أما العراق فيبحث عن تحقيق فوز معنوي يكون الثاني له في الدور الحاسم على حساب مضيفته تايلند التي هزمها ذهابا 4-0.

كوريا وإيران

وفي المجموعة الأولى، يجد منتخب كوريا الجنوبية نفسه تحت الضغط عندما يستضيف اليوم نظيره الإيراني الذي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2018 في كرة القدم، وتحتل كوريا الجنوبية الوصافة برصيد 13 نقطة، وتبتعد بفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان الثالثة، والتي تخوض مباراة سهلة نظريا أمام مضيفتها الصين متذيلة الترتيب.

وتسعى كوريا الى تحقيق نتيجة جيدة أمام ايران، لاسيما ان مباراتها الأخيرة في التصفيات ستكون حاسمة أمام أوزبكستان على أرض الأخيرة.

وقد يعني تعثر كوريا الجنوبية، فقدانها المركز الثاني في حال تفوق أوزبكستان على الصين التي يصر مدربها الإيطالي مارتشيلو ليبي على الاحتفاظ ببصيص أمل لبلوغ الملحق الآسيوي.

ويتمسك منتخبي سورية وقطر بفرصتهما الضئيلة لخوض الملحق عندما يتواجهان في ماليزيا، في مباراة محسوبة على أرض سورية.