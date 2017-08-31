تعادل المنتخب البحريني لكرة القدم مع نظيره الأردني سلبا على ستاد البحرين الوطني بالرفاع في مباراة ودية ضمن استعداداتهما لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا في الإمارات عام 2019.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وسط أجواء حارة ورطبة وشهدت تبادل الفريقين السيطرة على المجريات على مدار الشوطين، وكانت هناك بعض المحاولات الهجومية النادرة لكلا الفريقين التي لم تشكل أي خطورة حقيقية على مرمى حارس البحرين سيد محسن ناصر والأردن يزيد أبوليلى.

ويستعد المنتخب البحريني لاستضافة منتخب الصين تايبيه في الخامس من سبتمبر المقبل ضمن المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات.

وتتصدر البحرين ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وتأتي تركمانستان في المركز الثاني (3 نقاط)، بفارق الأهداف عن الصين تايبيه، وسنغافورة أخيرة برصيد نقطة واحدة.

من جهته، يستعد المنتخب الأردني لمواجهة أفغانستان في نفس المسابقة في عمان.

ويتصدر الأردن ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وتأتي كمبوديا ثانية (3 نقاط) وفيتنام ثالثة (نقطتان)، وأفغانستان رابعة برصيد نقطة واحدة.

الصيفي: جاهزون لأفغانستان

أكد قائد الأردن ومهاجم السالمية عدي الصيفي، أن منتخب بلاده لن يتنازل عن نقاط مواجهة أفغانستان.

وقال الصيفي إن صدارة المجموعة، التي يتربع عليها الآن منتخب الأردن برصيد 4 نقاط، هي الهدف، الذي يسعى النشامى من أجله.

وأضاف، أن المواجهة لن تكون سهلة، رغم تواجد الخصم في المركز الأخير، برصيد نقطة وحيدة.

وعن مواجهة البحرين الودية، علق الصيفي أن منتخب النشامى قدم مباراة لائقة أمام منافس قوي على أرضه وبين جماهيره.

واعترف الصيفي، بأن الأردن فشل في ترجمة عدة فرص كانت سانحة للتسجيل، مؤكدا ان المباراة الودية كانت فرصة ممتازة للتحضير لموقعة أفغانستان.