البطاقتان الأخريان تحسمان الثلاثاء المقبل وملامح الملحق لم تتضح

ضمنت اليابان تأهلها الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا عام 2018، للمرة السادسة في تاريخها، بفوزها على ضيفتها استراليا 2-0 ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية، أمس في سايتاما.

وسجل تاكوما اسانو (41) ويوسوكي ايديغوتشي (83) هدفي منتخب «الساموراي الازرق» الذي سيخوض النهائيات للمرة السادسة على التوالي منذ 1998.

ورفعت اليابان رصيدها الى 20 نقطة من 9 مباريات في صدارة المجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن السعودية وأستراليا، وذلك قبل جولة على ختام الدور الثالث الحاسم.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة عينها، فاز العراق على مضيفته تايلند بهدفين لجاستن ميرام (34) وسعد عبد الامير (85 من ركلة جزاء) مقابل هدف لتريستاو دو (63).

ورفع العراق رصيده الى 8 نقاط في المركز الخامس، وبقي رصيد تايلند الاخيرة عند نقطتين.

وفي الجولة الاخيرة الثلاثاء المقبل، تلعب استراليا مع تايلند، والسعودية مع اليابان، والعراق مع الامارات.

سورية تعزز حظوظها

وضمن منافسات المجموعة الاولى، عزز منتخب سورية أمله ببلوغ الملحق الاسيوي اثر فوزه على نظيره القطري 3-1 في كامبونغ كروبونغ بماليزيا.

وسجل عمر خريبين (7 و55) ومحمود المواس (95) اهداف سورية، وعلي اسد (35) هدف قطر.

ورفعت سورية رصيدها الى 12 نقطة وتقدمت الى المركز الثالث بفارق الاهداف امام اوزبكستان التي سقطت امام الصين بهدف نظيف سجله غاو لين من ضربة جزاء (84).

وتعادلت ايران (21 نقطة) التي انتزعت البطاقة الاولى، مع مضيفتها كوريا الجنوبية الثانية (14 نقطة) سلبا.

ودخلت الصين على خط المنافسة على الملحق الآسيوي بعدما رفعت رصيدها الى 9 نقاط، في حين خرجت قطر نهائيا بعدما وقف رصيدها عند 7 نقاط. وفي الجولة الاخيرة الثلاثاء المقبل، تلعب ايران مع سورية، واوزبكستان مع كوريا الجنوبية، وقطر مع الصين.

ويتأهل بشكل مباشر الى المونديال أول وثاني كل من المجموعتين، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ملحقا آسيويا، يواجه الفائز به رابع كونكاكاف.

وباتت اليابان رابع منتخب يبلغ النهائيات، بعد روسيا المضيفة، والبرازيل متصدرة تصفيات اميركا الجنوبية وإيران بطلة المجموعة الآسيوية الاولى.