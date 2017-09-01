اختتمت امس فعاليات مؤتمر مدربي النخبة الذي نظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شنغهاي، حيث تم الاتفاق على أهمية مواصلة تطوير وتحسين كبرى مسابقات الأندية.

وكان من ضمن المشاركين في المؤتمر الإيطالي فابيو كابيللو مدرب جيانغسو سونينغ الصيني وفيليكس ماغاث مدرب شاندونغ لونينغ، وغوس بويت مدرب شنغهاي شينهوا ودراغان ستويكوفيتش مدرب غوانغزهو آر اند اف، واندريه بواس فيلاس مدرب شنغهاي اس آي بي جي، وجميع هذه الاندية من الصين، وزهو غوانغهو المدرب السابق لمنتخب الصين.

وشارك أيضا تشوي كانغ-هي أفضل مدرب في آسيا عام 2016 والذي قاد تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، وهوانغ سون-هونغ مدرب سيئول الكوري، وشيموتايرا تاكاهيرو مدرب كاشيوا ريسول الياباني، وكيفين موسكات مدرب ملبورن فيكتوري الأسترالي وميركو جيليسيتش مدرب لوكوموتيف الأوزبكي وعلي رضا منصوريان مدرب الاستقلال الإيراني، وكريستيان غروس مدرب الأهلي السعودي. وبحث المؤتمر في أوجه التشابه والاختلاف بين دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا، والمبادرات لمواصلة تطوير كبرى بطولات الأندية الآسيوية، بما يتوافق مع إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقدم المشاركون آراءهم حول استخدام تقنية الفيديو لمساعدة الحكام، واستخدام الحكام الإضافيين الذي طبق اعتبارا من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017، وكذلك تحفيز اللاعبين ووقت اللعب الفعلي وادعاء السقوط.

وركز البحث أيضا على التمركز وأهلية مشاركة اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا وسقوف الرواتب والتعامل مع الإعلام وحقوق البث التلفزيوني والأمان الوظيفي لكبار المدربين في آسيا.

وقال المدير الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اندي روزبورغ: للمرة الثانية لدينا أفضل المدربين في قارة آسيا يتبادلون الآراء ويقدمون النصيحة لزملائهم مجانا، كان هذان اليومان رائعين تم خلالهما بحث مواضيع مهمة وتم جمع آراء قيمة.