أكد نادي نجران السعودي، أن اتحاد جدة، تجاهل دفع مستحقات صفقة انتقال لاعبه السابق عوض خريص، مطالبا الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتدخل، مهددا بالتصعيد للاتحاد الآسيوي.

وقالت إدارة نجران في بيان: «يوضح مجلس إدارة نادي نجران أنه يستغرب وبشدة الأخبار المتداولة إعلاميا بأن نادي الاتحاد تفاوض مع إدارة نجران بشأن حقوق نادينا المتبقية من قيمة انتقال اللاعب عوض خريص».

وأضافت: «تؤكد الإدارة أنه لم يتواصل معها أي مسؤول من إدارة نادي الاتحاد، بل بالعكس تم تجاهل حقوق نجران».

وتابع البيان: «وحيث إن الأنباء المتداولة تؤكد أن نادي الاتحاد الشقيق على وشك الحصول على الرخصة الآسيوية، فإننا نتمنى من الاتحاد السعودي ومن لجنة التراخيص عدم إهمال وتجاوز حقوق نادينا، حيث إن نجران حاليا في حاجة لها، ولديه قضايا أيضا منعته من تسجيل اللاعبين المحترفين». وختمت الإدارة البيان بالقول: «تؤكد إدارة النادي أنها لن تتساهل في حفظ حقوق النادي وستتابع الموضوع محليا، وأيضا لو اضطررنا إلى التواصل مع الاتحاد الآسيوي».